Nem apad a fintechláz, 600 millió dollárt kapott a Stripe

600 millió dolláros tőkebefektetésre tett szert a Stripe, egy fizetési rendszerüzemeltető fintechcég. Az online kereskedelem megugrása miatt az ilyen vállalatok kiemelten fontosak lehetnek - írja a Reuters.

Bár a koronavírus most kétség kívül megdobta az ilyen cégek fontosságát, a tőkebevonásban részt vevő QED Investors vezére, Nigel Morris arra számít, hogy a járvány apadása után is fennmarad az érdeklődés az online fizetési rendszerek iránt.

„Ez egy egyirányú utca” – fogalmazott.

A Stripe-on látszik, hogy ez valóban egy hosszabb távú trend: tavaly szeptemberben még ennél is több pénzt, 250 millió dollárt kaptak, most a cég 36 milliárd dollárt ér.

Más online vásárlást megkönnyítő cégek, mint a Fast is szedik be a pénzt: ők márciusban tettek szert 20 millió dollárra, míg a Finix 35 milliót kapott februárban és még 10 milliót márciusban. Április elején egy kifejezetten nagy értékű felvásárlás is történt, amikor a Galileo Technologiest megvette a SoFi 1,2 milliárd dollárért.

