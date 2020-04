Equilor: A "sell in may and go away” tőzsdei mondást ezúttal nem biztos, hogy érdemes követni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:"

"Az április hónap egyfajta megnyugvást hozott általánosságban a piacokra a március végén tapasztalt pánik után. A vezető amerikai indexek az esés közel felét vissza is dolgozták és a tavaly nyári szintek környékén tartózkodnak. A szigorú intézkedések következtében az európai országokban csökkenő trendeket láthattunk a fertőzések számában. Az elmúlt héten már a gazdaság visszanyitásáról is elkezdődtek az egyeztetések a döntéshozók körében. Megnőttek a különböző tesztelési, fejlesztési fázisban lévő oltóanyagokról szóló cikkek száma is, illetve egy-két már meglévő gyógyszerről is voltak hírek, melyek enyhíthetik a tüneteket, illetve meggyorsíthatják a felépülési folyamatokat. Ezek egyelőre még ellenőrzött klinikai vizsgálatok által is megerősített eredményre várnak, melyek a közeljövőben fognak megtörténni.

A bejelentett fiskális és monetáris intézkedések a 2008-as válság mintájára történtek. Amerikai döntéshozás reagált az egyik leggyorsabban, a Fed rendkívüli mértékű likviditással árasztotta el a pénzpiacokat és a kormány is különböző mentőcsomagokat dolgozott ki mind a háztartások, mind a vállalatok számára. A jegybank korábbi eszköztárát kibővítették és a magasabb kockázatú kötvények piacait is megtámasztották ezzel, melyre 2008-ban nem volt példa. Látható, hogy mindent megtesznek, hogy a bankszektorra minél kisebb mértékben hasson vissza a járvány. Az amerikai állampapírhozamok valamelyest tovább csökkentek az intézkedések hatására, ám véleményünk szerint további jelentős esések nem valószínűek. Európában inkább a hozamok emelkedése volt a jellemző (elsősorban spanyol és olasz államkötvényeknél), melyre az EKB igyekszik válaszlépéseket kidolgozni. Továbbá részéről is elképzelhető, hogy a megromlott hitelportfolióval rendelkező bankok tartott kötvényeit is befogadja fedezetként. Ezáltal a várható leminősítések miatt a közvetlen likviditástól elesők köre kevésbé szűkül. A lépések pozitívnak értékelendők ám megítélésünk szerint más eszközosztályban kedvezőbb a hozam-kockázat arány, így ismét csökkentünk a nemzetközi és a hazai kötvényarányokon.

Úgy véljük egyik oldalról közelebb kerülünk a megoldáshoz, ám ezzel párhuzamosan még mindig nem biztonságos a teljes gazdasági életet újraindítani. Egyelőre az látható a kijött vállalati jelentésekből és üzleti előrejelzések módosításáról, hogy rendkívüli visszaesések tapasztalhatók, melyeken egyelőre a befektetők túltekintenek. Lassan elérkezünk az előző ajánlónkban is említett „húzd-meg, ereszd meg” fázis első lazító szakaszához, melyet majd ismét szigorítások fognak követni. Ezt láthatjuk például Kína vagy Szingapúr esetén. Előbbi a közösségi terek használatának ismételt visszaszorítására, míg utóbbi egy felbukkanó gócpont megfékezésére tett intézkedéseket a héten. Vélhetően ez hasonló lesz más országokban is. Kínában a termelést hétről-hétre tudták növelni áprilisban és bár lassan, de visszaáll a korábbi szintekre. Az előző ajánlónkban a részvényarányokon történt emelés jól időzített volt, ismét növeljük ezen eszközosztály súlyát a mintaportfoliónkban, ám az előzőhöz képest kisebb mértékben.

Április egyik meghatározó eseménye az olajárak extrém zuhanása melyek hátterében a csökkenő kereslethez képest kisebb mértékű és lassabb válaszlépések voltak a kitermelő országok részéről. A gazdaság lassú visszaállásával nyárra stabilizálódhat az olaj árfolyama, ám addig a tárolókapacitások közel teljes kihasználtsága gátat jelent a drasztikus emelkedéshez még az exportáló országok kitermelési csökkentéseivel együtt is. A nemesfémek közül az arany új éves csúcsra ment és az ezüst is tudott emelkedni. A portfolióban az alternatív befektetési formák arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.