Erste: nem jöttek be az optimista várakozások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az már szinte biztosnak látszik, hogy a globális koronavírus-járvány gazdasági következményeire vonatkozó korábbi viszonylag optimista várakozások nem jönnek be, a legfrissebb adatok nagyon régen látott gyors összeomlásról tanúskodnak. A piaci szereplők többsége jelenleg nagyjából 3 százalékos globális GDP-csökkenéssel számol az idei évre, azzal kapcsolatban viszont inkább csak a találgatás megy, hogy jövőre mi várható. Az optimistábbak szerint gyors visszapattanás, így a kumuláltan kieső GDP nem lesz drámai mértékű. Óvatosabb vélemények szerint – amit mi is reálisabbnak látunk – a járványnak elhúzódó negatív hatásai lehetnek a növekedésre nézve, még abban a szerencsés esetben is, ha sikerül a vártnál gyorsabban előállni védőoltással vagy hatékony gyógyszerekkel.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt nyilván nehezebb megítélni a piacok jelenlegi árazását is. Az amerikai részvénypiac már ledolgozta a csúcsáról bekövetkezett visszaesés felét és ez sokakban azt a feltételezést erősítheti meg, hogy a befektetők a nehezén már túljutottak, érdemes növelni a kockázati kitettséget. Rövidtávon mi nem látjuk ennyire optimistán a helyzetet, a tőzsdei cégek profitjára vonatkozó elemzői várakozások egyelőre gyanúsan keveset csökkentek, a következő hónapokban ezen a fronton még tartani lehet újabb negatív hírektől. A fő kérdés pedig itt is az, hogy a profitnövekedés beindulása 2021-ben mennyire lesz erőteljes.

Portfólióinkban az elmúlt hetekben csak kisebb átstruktúrálásokra került sor, a részvények súlyát jellemzően a benchmarknak, semleges szinteknek megfelelően tartjuk. A kötvénypiacokon már hónapok óta az amerikai állampapírokra helyezzük a hangsúlyt, ami segített tompítani a részvénypiacok visszaesésén elszenvedett veszteségeket. Az utóbbi hetekben nagyobb pozíciót nyitottunk a jó hitelminősítéssel rendelkező amerikai vállalati kötvények piacán is, ahol a hozamfelárak lényegesen vonzóbbak lettek, és a piacot a Federal Reserve által bejelentett új intézkedések is masszívan támogatják.

A hazai állampapírok kapcsán elmondható, hogy a korábbinál vonzóbb hozamszintek alakultak ki, viszont a forint gyengélkedése és az államháztartás megnövekedett finanszírozási igénye miatti többlet-kibocsátás továbbra is kockázatot jelent. Egyelőre úgy tűnik, hogy a piacot az MNB intézkedései, főként az 5 éves futamidőig igénybe vehető repo-tenderek stabilizálják, ráadásul a jegybank másodpiaci vételeket is kilátásba helyezett. Ezen tényezők miatt összességében semlegesek a piaccal kapcsolatos várakozásaink."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.