Figyelmeztetnek a gazdagok: összedőlhet a kapitalizmus, nemzeti veszélyhelyzet az egyenlőtlenség

Nincs itt most semmilyen amerikai álom, a teljes kapitalizmus van veszélyben, ezért sürgősen lépniük kellene a világ vezetőinek – fogalmazza meg a koronavírus miatti helyzettel kapcsolatos aggodalmát Ray Dalio. Az emberek közötti irdatlan nagy egyenlőtlenségről beszélt Warren Buffett is egy interjúban, ő továbbra is úgy véli, hogy nagyobb adót kellene kivetni a nagyon gazdagokra, mint amilyen ő is.