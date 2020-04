Újabb döntést hozott az MNB - Így vehetnek fel hitelt az alapkezelők

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több, egymást kiegészítő döntést hozott annak érdekében, hogy a jegybanki eszköztár minél szélesebb köre álljon a befektetési alapok rendelkezésére - írja az MNB közleményében. A befektetési alapok monetáris transzmisszióban betöltött érdemi szerepéhez illeszkedve egyrészt a Növekedési Kötvényprogram és az állampapír-vásárlási program partnerkörében helyet kaptak a 10 legnagyobb, magyarországi székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő által kezelt nyilvános és nyílt végű értékpapíralapok, másrészt a befektetési alapok számára minden futamidőn elérhetővé vált a fedezett jegybanki hitelfelvétel, ide értve a 3 és 5 éves tenort is, harmadrészt a jegybank az elfogadható fedezetek körét kibővítette a forintban denominált értékpapír és ingatlanalapok befektetési jegyeivel.



Tekintettel a monetáris transzmisszióban betöltött érdemi szerepükre, az MNB összehangolt intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a befektetési alapok a jegybanki eszköztár minél szélesebb köréhez férjenek hozzá - írja az MNB.

Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamint a tőkepiac szereplőivel való egyeztetések alapján a Növekedési Kötvényprogram keretében a jegybanki másodpiaci vásárlásokra vonatkozó feltételek módosításra kerültek, aminek következtében a mindenkori 10 legnagyobb, magyarországi székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő által kezelt nyilvános és nyílt végű értékpapír alapoktól, valamint az általuk vagyonkezelt önkéntes nyugdíjpénztáraktól is vásárolhat a jegybank vállalati kötvényeket. A módosítások hatására szélesebb potenciális finanszírozói kör jelenthet meg a vállalati kötvény aukciókon, ami hozzájárulhat a kibocsátások sikeréhez, ezáltal is növelve a vállalati kötvénypiac likviditását.

A 2020. május 4-én induló állampapír-vásárlási programban az állampapír-piacon meghatározó szerepet játszó bankok mellett a jelentősebb befektetési alapkezelőkön keresztül a befektetési alapok is részt vehetnek. Az MNB - összhangban az NKP programmal - a 10 legnagyobb, magyarországi székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő által kezelt nyilvános és nyílt végű értékpapír alapok számára tette lehetővé a programban való részvételt. A jegybanki aukciókon egy alapkezelő értékpapíronként 3 általa kezelt alap nevében adhat be összevont ajánlatot, és az alapok az egyedi, nem-aukciós vásárlások során is a potenciális ügyfélkör részét képezik - írják.

A vonatkozó kormányrendelettel összhangban kialakításra került a befektetési alapok közvetett jegybanki hitelfelvételének feltételrendszere. Ennek értelmében a befektetési alapok 2020. május 4-étől kezdődően a 3, 6 és 12 hónapos futamidők mellett a 3 és 5 éves futamidőket is igénybe vehetik a jegybanki hiteltendereken. A banki közvetítéssel való részvételt szabályozó tájékoztató rögzíti, hogy a befektetési alapok a hitelt lejárat előtt bármikor visszafizethetik. A befektetési alapok jegybanki hosszú hiteleszközhöz való közvetlen, azaz banki közvetítést nem igénylő hozzáférésének operatív és technikai kidolgozása folyamatban van, annak elindítása a következő hetekben történhet meg.

Az MNB módosította Üzleti feltételeit, melynek értelmében a jegybanki műveletek körében elfogadható fedezetek köre kibővül a nyílt végű, nyilvános, forintban denominált, pénzpiaci, likviditási, kötvény és ingatlan alapok befektetési jegyeivel. Az alapok eszközeinek függvényében az alkalmazott haircutok 5 és 60 százalék között kerültek rögzítésre. A módosított Üzleti feltételek 2020. május 11-én lépnek hatályba, azaz ezt követően a monetáris politikai partnerkörbe tartozó hitelintézetek fedezetként zároltathatják a tulajdonukban levő befektetési jegyeiket.

