30 év alatt nem volt ilyen: veszélyben a nyugdíjfizetések Amerikában a koronavírus miatt

A márciusban látott jelentős részvénypiaci esések az amerikai nyugdíjrendszernek is odavágtak, a nyugdíjalapok összesített fedezeti aránya nagyot esett, ami azt jelenti, hogy problémába ütközhetnek az alapok a kifizetések teljesítésénél - számol be a hírről a Financial Times.