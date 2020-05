Hogyan vészelik át a magyar alapok a koronavírust? – Megszólalnak a vezérek

Nagy ütést kaptak a tőkepiaci turbulenciában a magyarok alapok is: márciusban 427 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapok vagyona Magyarországon, ennek nagyobb része, 261 milliárd forint lakossági vagyonkiáramlás volt. A vagyon csökkenését javarészt a tőkekivonások okozták, de a koronavírus miatti piaci pánik a hozamoknak sem kedvezett. Nem nagyon akad olyan alapkezelő itthon, akit ne érintett volna negatívan a koronavírus miatti vagyonvesztés, de úgy tűnik, egyik szolgáltatónál sem ért el ez kritikus szintet. A koronavírus okozta piaci felfordulás hatása még sokáig velünk maradhat, így a Portfolio három alapkezelős vezért szólaltatott meg a jövőbeni tervekről és befektetési stratégiákról.

Az elmúlt hetekben mely időszakok voltak a kritikusak alapkezelőjüknél vagyonvesztés szempontjából, és mely alapjukból áramlott ki a legtöbb pénz?

Bilibók Botond, Hold Alapkezelő: Kritikus vagyonvesztés a Holdnál nem volt. A legnagyobb kiáramlás olyan intézményi alapokból volt ahol technikai "stop-loss" megbízások aktiválódtak, ennek nagysága 8,5 milliárd forint volt. E mellett márciusban még kicsit több mint hat milliárd forint távozott. Áprilisban nem volt kiáramlás, és május első napjaiban kisebb beáramlásokat tapasztalunk.

Bilibók Botond, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója; fotó: Szekeres Máté

Biró Gergely, Diófa Alapkezelő: Kritikusnak nem nevezném egyik időszakot sem, magasabb kiáramlást a piaci pánik alatt tapasztaltunk március közepén. A legtöbb pénz az MPT Ingatlan alapból áramlott ki, ez nem is annyira meglepő, hiszen ez az alapunk a legnagyobb.

Komm Tibor, CIB Alapkezelő: Március vége és április első hete volt a legintenzívebb időszak nálunk, de kritikusnak ezt sem mondanám, a tőkekivonás mértéke és intenzitása sem volt rendkívüli. A legjobban érintett alapok a rövid kötvény és a konzervatív vegyes alapok voltak, de a tőkekivonás mértéke itt sem volt olyan jelentős.

Mekkora további vagyonvesztést prognosztizálnak a következő időszakban a befektetők jövedelmi és vagyoni helyzetének romlása miatt?

Bilibók Botond: A következő időszakban - ha az idei évre gondolok - lehet, hogy meglepő, de nagyobb valószínűséggel beáramlásra számítok a cégünknél.

Biró Gergely: Április elején még stagnálást tapasztaltunk, a hónap második felétől viszont már pozitív forgalmazási napjaink vannak, így bizakodóan tekintünk előre és további vagyonnövekedésben bízunk.

Komm Tibor: Ezt még korai megbecsülni, az elmúlt napokban például már pozitív volt a tőkeáramlás, rengeteg tényezőtől függ, hogy milyen lehet az év lefutása ebből a szempontból. Meghatározó lesz a gazdaság újranyitásának gyorsasága, hogy lesz-e második koronavírus-fertőzési hullám, és milyen rendszabályokra lesz szükség emiatt, hogyan teljesítenek a tőkepiacok. Sajnos Magyarországon jellemző, hogy azok kerülnek most igazán nehéz helyzetbe, akik eddig sem rendelkeztek komolyabb megtakarítással, így az ő vagyoni helyzetük romlása nem fog akkora hatást gyakorolni a befektetési alapok állományára.

Melyeket tartják most a befektetők számára legnagyobb vonzerőt jelentő befektetési kategóriáknak, és változik-e annak módja, ahogy megszólítják ezekkel az ügyfeleket?

Bilibók Botond: Rövid távon mindig azok az eszközök jelentenek nagyobb vonzerőt, amelyek abszolút és viszonylag is jól teljesítettek a közelmúltban. Az abszolút hozamú kategória azon stratégiái, melyek valóban abszolút (pozitív reál) hozamra törekednek, az ügyfelek szemében vonzóbbak, hiszen ilyenkor a kockázatokkal kapcsolatos kérdések erősödnek fel. Ezzel ellentétben nagyobb piaci eséseknél mi a kockázatok emelését javasoljuk és csináljuk is az ügyfeleknek.

Biró Gergely: Alapvetően nem változik, hiszen a válság alatt is jól teljesítettek vagyonkezelt ügyfeleink portfóliói. Azt is igazolta ez a válság, hogy mekkora terhet vesz le az ügyfelek válláról, ha a befektetési döntést professzionális szakemberek hozzák meg, a Diófánál csak ilyen modellt működtetünk a vagyonkezelési üzletágban (magánszemély és intézményi ügyfelek részére egyaránt). A befektetési alapok területén ismét növekvő érdeklődést tapasztalunk az ingatlanalapok iránt, amelyeknek az árfolyama a visszaesésben is végig stabil és pozitív maradt. A globálisan várhatóan érdemben emelkedő infláció az ingatlan jellegű termékek iránt tovább fogja fokozni a keresletet.

Biró Gergely, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatója; fotó: Szekeres Máté

Komm Tibor: Az ügyfeleket ugyanúgy szólítjuk meg mint korábban, az eltérést pusztán az jelenti, hogy elsősorban nem személyesen, a bankfiókokban kerül sor a tanácsadásra, hanem telefonon keresztül. Továbbra is a kockázatmegosztásban hiszünk, így az ajánlott portfóliók összetétele maximum súlyozásában tér el a korábbiaktól. A befektetők egyébként az elmúlt hetekben élénkebben keresték a részvényeket, jó beszállási pontot láttak a visszaeső részvényárakban.

Milyen változásokat hoz az új szituáció legfontosabb alapjaik befektetési stratégiájában? Esetleg teljesen új irányú alapok indításán is gondolkodnak?

Bilibók Botond: A jelenlegi helyzet gyökeres változásokat nem okoz. Így a jelenlegi gazdasági és piaci helyzetre adott esetleges válaszként új alapok elindítása sincs napirenden.

Biró Gergely: Mi éppen márciusban és áprilisban indítottuk útjára 2 új alapunkat (egy dinamikus vegyes alapot és egy abszolút hozamú alapok alapját) és további 2 új alapot tervezünk még erre az évre. Ezek körül a gondolkozást csak minimálisan befolyásolta a jelenlegi helyzet. A nagyobb visszaesések mindig jól rávilágítanak arra, hogy a túlzott kockázatvállalás hosszú távon nem kifizetődő, sokan meg is égették magukat, akiket az elmúlt évek emelkedése elmámorított. Mi próbáltunk akkor is józannak maradni és ezután is ezt követjük, így nincs változás a befektetési stratégiánkban.

Komm Tibor: Legfontosabb befektetési alapjaink stratégiáján nem változtattunk, taktikai lépésekkel reagáltunk a helyzetre, például megnöveltük a likvid eszközök arányát, melyet most fokozatosan csökkentünk vissza, élesen figyelve a tőkeáramlást és a tőkepiaci híreket. Termékfejlesztésünk során már a pandémiás helyzet előtt elkezdtünk az ESG típusú befektetések felé fordulni, ezt az irányvonalat visszük tovább.

Az MNB az alapkezelők mozgásterét is növelte, ezek mennyire jelentenek könnyítést a piac számára?

Bilibók Botond: Ez a lépés az én ingerküszöbömet nem lépi túl.

Biró Gergely: Örömteli, hogy az MNB gyorsan lépett a befektetési alapok piacán is. Mindenképpen könnyítést jelentenek a lépések, gyors reakció egy rendkívüli helyzetben. Továbbiakat is elképzelhetőnek tartunk (az államkötvények vásárlását szélesebb körben elérhetővé tenni, befektetési jegyek repózásánál 60% haircut csökkentése, ingatlanok fedezetbe adhatósága stb.).

Komm Tibor: Az MNB lépései hasznosak és pozitívak olyan szempontból, hogy megnövelik az alapok likviditásteremtő képességét, ez különösen egy befagyó, illikvid piac esetén jelenthet előnyt.

Komm Tibor, a CIB Alapkezelő vezérigazgatója; fotó: CIB Bank

Címlapkép: Mark H. Milstein/Bloomberg via Getty Images