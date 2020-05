Teljesen átírta a koronavírus a biztosításokat: egy ősrégi hiedelem dőlt meg

Néhány hónapja még a legtöbb biztosító úgy vélte, hogy lehetetlen digitálisan életbiztosításokat eladni, a koronavírus miatti bezárkózás viszont ezt a paradigmát is megdöntötte. Az ügyfeleknek kényelmesebb és gyorsabb, otthon, a kanapéjukból videóchatelve szerzédést kötni, a biztosító embereinek pedig nem kell kilométereket utazniuk ahhoz, hogy ügyfeleikkel találkozzanak. A CIG Pannónia volt az egyik első biztosító Magyarországon, amely a szerződéskötés folyamatát end-to-end (az igényfelmérőtől a kötvény átadásáig) digitalizálta; Sallai Linda, a biztosító innovációs és digitalizációs igazgatója bemutatta nekünk, hogy működik a megoldás.

Egy ősrégi paradigma dőlt meg

„Életbiztosítást márpedig csak személyesen lehet eladni” – nagyjából ez volt sokáig az alapvető paradigma a piacon, a koronavírus miatti bezárkózás és felgyorsult digitalizáció viszont ezt is megdöntötte.

A legtöbb biztosító válaszút elé érkezett a járvány miatt: vagy teljesen felfüggesztik, vagy nagyon gyorsan digitális csatornákra terelik az értékesítést.

Az ügyfelek biztonságot akarnak, ezért is keresik meg a biztosítókat. Egy ilyen helyzetben a személyes találkozók nem garantálják ezt a biztonságot, így az online értékesítésnek kiemelt szerepe lett, hiszen az ügyfelek számára a biztonságos szerződéskötést, az értékesítőink számára a hivatásuk végzését teszi lehetővé. Ez a megoldás újszerű az életbiztosítások piacán, így ebben egyfajta edukációs szerepünk is van

– hangsúlyozta Sallai Linda, a CIG Pannónia innovációs és digitalizációs igazgatója.

A CIG Pannónia eddig is online adminisztrálta az igényfelmérőket, digitálisan juttatta el az ajánlatot az ügyfélnek és a kötvényt is egy webes felületen lehetett lekérni, most viszont már az egyszerűsített ügyfélátvilágítást és a szerződéskötést is online lehet végezni olyan termékek esetén, amelyeknél nem szükséges a pénzmosási törvény szerinti normál, esetleg fokozott ügyfélátvilágítás.

Ez azt jelenti, hogy a kockázati biztosítások, a kiegészítő biztosítások, az egészségbiztosítások és a nyugdíjbiztosítások esetén már egyáltalán nem szükséges személyes találkozó, sem papírmunka.

Így köthetsz szerződést a kanapédból

Az online szerződéskötéshez először is szükséges egy igényfelmérő kitöltése, melyből kiderül, hogy pontosan milyen biztosítást szeretne az ügyfél. Az igényfelmérő kitöltésében a tanácsadók internetes kommunikációs eszközökön (például Skypeon) vagy telefonon segítik az ügyfelet; átbeszélik, milyen kockázatot szeretne lefedni az ügyfél vagy éppen milyen célra szeretne megtakarítani, milyen fedezetet szeretne elérni, milyen rendszerességel, illetve mekkora összegeket szeretne befizetni rendszeresen. Az igényfelmérővel együtt megtörténik az adatfelvétel is.

Az első lépések után az ügyfél hozzáférést nyer egy webes portálhoz is, melyen minden szerződéskötéshez szükséges dokumentumot, tájékoztatót el tud érni. Ha ezeket átnézte és igényeinek megfelelőnek találta a termék kritériumait, eljön a szerződéskötéshez szükséges videós beszélgetés.

A beszélgetés a CIG Pannónia Digit@l pénzügyi videókommunikációs platformon keresztül zajlik. A folyamat a következő:

Az ügyfél kap egy linket e-mailben vagy telefonon, melyen keresztül csatlakozhat az értékesítővel való beszélgetéshez. A kapcsolat megteremtése után sor kerül az adategyeztetésre, az ügyfél bemutatja a személyi igazolványát, illetve a lakcímkártyáját. Az okmányokról fotót készít az értékesítő. Miután az ügyfél beazonosítása megtörtént, a képernyőn megjelenik egy hatoldalas dokumentum, amely a videós szerződéskötés ügymenetéről és feltételeiről szól. Az ügyfél ezután beleegyezik abba, hogy aláírás helyett a videós nyilatkozat szolgál annak bizonyítékaként, hogy megkötötte a szerződést, majd „igen” válaszaival aláírja az adatkezelési feltételeket, a hatoldalas tájékoztatót, a felkínált konstrukciót (melynek főbb paramétereit az értékesítő ismét elmondja), elismeri, hogy a biztosító az összes dokumentumot elérhetővé tette a számára, illetve jóváhagyja a felmondásról szóló tájékoztatást is.

Az egész folyamat körülbelül 10 percet vesz igénybe, ami lényegesen rövidebb idő, mint a személyes találkozók során megszokott 30-60 perc.

Ha mindez megtörtént, a biztosító leellenőrzi, hogy beérkezett-e az első rendszeres díj (melyet már az ajánlattételkor be lehet fizetni), majd pár napon belül kötvényesedik a szerződés. A kötvényt az ügyfél pár nap elteltével kapja meg az ügyfélportálon keresztül.

A CIG Pannonia online ügyfélkommunikációs felületén beszélgettünk Sallai Lindával.

Mit szólnak az ügyfelek?

A távértékesítés eddig úgy tűnik, mind az ügyfelek, mind az értékesítők számára pozitív, hiszen rengeteg időt és energiát megspórol nekik.

Az ügyfelek élvezik, hogy a kanapéjukban hátradőlve, mindössze egy mobil vagy egy számítógép segítségével életbiztosítást tudnak kötni. Nem kell felöltözniük, elmenniük otthonról, nem kell senkit fogadniuk a lakásukban

– mondta el Sallai Linda.

A CIG Pannónia igazgatója kiemelte: szintén fontos tényező, hogy többet tudnak foglalkozni például a vidéki értékesítők pesti ügyfeleikkel, hiszen nem kell több órát utazniuk, hogy találkozzanak velük. A digitális átállásnak köszönhetően tehetséges értékesítők akár országosan is bővíteni tudják ügyfélkörüket.

Sallai Linda kitért arra is, hogy a digitális értékesítés jelentősen bővíti a potenciális ügyfelek körét, hiszen olyan emberekhez is eljutnak a biztosítások, akik korábban elzárkóztak a tanácsadókkal való személyes találkozástól.

Bár konkrét számokat nem mondott a biztosító igazgatója, elárulta nekünk, hogy az online szerződéskötés részesedése az indulás óta eltelt pár hét alatt kétszámjegyűre ugrott az új szerzések esetében.

A jövővel kapcsolatosan Sallai Linda kiemelte: céljuk, hogy minél több tranzakció végezhető legyen online, így remélhetőleg hamarosan a visszavásárlás és a kárbejelentés is digitálisan intézhető lesz.

Hosszabb távon pedig prominensebb lehet az életbiztosítások online értékesítése, ami pedig új termékek és ügyfélkiszolgálási módszerek végtelen tárházát nyithatja meg.

A cikk megjelenését a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. támogatta.