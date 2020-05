Munkába járás a koronavírus árnyékában: így indul újra az élet a magyar alapkezelőknél

Árgyelán Ágnes Cikk mentése Megosztás

Budapest újranyitásával mostanra az egész országban elindult a koronavírus miatti lezárásokat követő újrakezdés, ezzel egyidejűleg pedig az irodákba való fokozatos visszatérés is. A hazai alapkezelők többsége is kidolgozta már a visszatérésre vonatkozó szabályokat, van, ahol már hétfőn az irodában kezdődött a munka. Körbekérdeztünk a piacon, hány emberrel és milyen formában indul újra az irodai munkavégzés a befektetési piacon, melyek a home office-szal kapcsolatos tapasztalatok és fennmarad-e az otthoni munkavégzés lehetősége a koronavírust követően is.