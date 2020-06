Aegon: a koronavírus első hulláma kezd lecsengeni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Úgy tűnik, a koronavírus első hulláma kezd lecsengeni a világ körül. Mind Nyugat-Európában mind az Egyesült Államokban kevesebb új fertőzöttet diagnosztizáltak május utolsó heteiben, mint az előző hónapokban. Ami kérdéses, hogy ezzel fellélegezhetünk-e, vagy pedig ahogy a gazdaságok kezdenek kinyitni, várhatunk egy újabb hullámot. Ha Kína felé nézünk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy nem regisztráltak több fertőzöttet annak ellenére, hogy az emberek kezdtek visszatérni a megszokott életükhöz. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az ottani lakosok sokkal fegyelmezettebben viselkednek, a szájmaszk használata szinte 100%-os, míg Európában vagy az Egyesült Államokban ez az arány lényegesen alacsonyabb. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a mai napig nem hajlandó arc maszkot viselni, ami rendkívül rossz példát mutat az ottani állampolgároknak. A tőzsdék a lehető legjobb szcenáriót árazzák be, mivel a NASDAQ index 2%-ra van a februári csúcsától, és a többi főbb index is egy rendkívüli emelkedést tudhat maga mögött a márciusi mélypont óta. A gazdasági adatok nem támasztják alá a tőzsdei emelkedést. Az USA-ban a munkanélküliség ráta kis híján 15%-ra emelkedett és a több mint 24 millió ember van munka nélkül. Az beszerzési menedzser index kompozit mutatója a márciusi 29,7-ről tovább zuhant, végül a 13,6-os értéken megpihenve, amely az index történetének legalacsonyabb olvasata, és a második egymás követő, csökkenést jelző adata. Ezen belül az új megrendelések is 13,6-ra zuhantak az előző havi 27,7-ről, ez is történelmi mélypontnak felel meg. De egészen addig amíg a központi bank biztosítja a példátlan likviditást a piacokon, addig a gazdasági adatok nagyon kis súllyal esnek latba a tőzsdei szintek értékelésekor.

Az európai helyzet hasonló az amerikaihoz. Az EKB 500 milliárdos csomaggal próbálja enyhíteni a korona vírus által okozott gazdasági nehézségeket. Az európai mentő csomag nagyobb ellemállásba ütközik mint az amerikai, mert 4 országnak is más elképzelése van arról, hogy hogyan kéne megsegíteni az európai gazdaságot. Valamilyen segély csomag kell, mert bár a gazdasági adatok emelkedő tendenciát mutatnak még mindig recessziós környezetre utalnak. A legfőbb problémát a német alkotmány bíroság okozhatja, mert májusban úgy döntött, hogy a német központi banknak nincs felhatalmazása olyan kötvények vásárlására amit az EKB engedélyez. Ebből még komoly politikai probléma lehet a későbbiekben, mert ha ez így marad akkor ezt azt jelentheti, hogy minden egyes EU tagország felülbírálhatja az EU határozatait.

Kínából egyre pozitívabb gazdasági adatok jönnek ki. Az export áprilisban, év/év alapon 3,5 százalékos a növekedés lett a két számjegyű visszaesés helyett és a vártnál alacsonyabbak lettek az inflációs adatok. A fogyasztói árak 3,3 százalékkal nőttek, a termelői árak pedig 3,1 százalékkal csökkentek év/év alapon, míg az ipari termelés a vártnál jobban, év/év alapon 3,9 százalékkal nőtt áprilisban. Érdekességként még említendő hogy Li kínai miniszterelnök a Nemzeti Népi Kongresszuson kijelentette, hogy az idei évre nem határoznak meg növekedési célt, miután nem becsülhető pontosan a gazdaság pályája. Ez újdonság Kína számára, hiszen eddig mindig bejelentették, hogy milyen GDP növekedést szeretnének elérni a következő évben.

Magyarországon az MNB a májusi ülésén nem változtatott az irányadó alapkamaton. Ez érthető, mert a forint stabilizálódott a külföldi devizákkal szemben, és a központi bank szeretné látni, hogy milyen hatással van a vírus a magyar gazdaságra. Ha majd tisztább lesz a kép akkor megteszik a szükséges intézkedéseket.

A modell portfoliónkon májusban a következőket változtattuk. Részvény súlyt levittük 2%-al. A részvényen belül Fejlődő piaci súlyt 3%-al csökkentettük, és a Fejlett piacit 1%-al növeltük. A felszabaduló pénzből 1%-al növeltük a Pénzpiaci eszközöket és 1%-al a kötvény súlyt, ezen belül a Hazai kötvény súlyát."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.