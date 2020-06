Raiffeisen: májusban már inkább a pozitív hírek voltak jellemzők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciushoz és áprilishoz hasonlóan a koronavírus körüli hírek dominálták 2020 májusát is. Fontos fordulat azonban, hogy mind társadalmi, mind pedig tőkepiaci szempontból már inkább pozitív fejlemények voltak jellemzőek. Néhány országtól eltekintve az aktív esetszámok már csökkenőben vannak, illetve a kijárási korlátozások fokozatos feloldásával a gazdasági aktivitás is normalizálódhat. Fontos továbbá, hogy míg a korábbi hónapokban a tőkepiacokat inkább a járvány rövidtávú hatásai mozgatták, addig mostanra egyre fontosabbá váltak a jegybanki beavatkozások. A 2019-es évben a tőkepiacokat elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed lazító intézkedési vitték új csúcsokra. Jelenleg a monetáris politika még a lazább, mint amilyen 2019-ben volt, és vélhetően, amíg teljesen ki nem tisztul a járvány hatása, addig az is marad. Az amerikai 10 éves hozamok 1-1,5%-kal alacsonyabbak, mint 2019 végén, illetve a rövid kamatok dollárban is visszatértek a 0% körüli tartományba. Euróban illetve japán jenben eddig is a nulla közeli vagy negatív hozamok voltak jellemzőek a hozamgörbe hosszú oldalán is, így jelenleg elég korlátos, hogy milyen eszközöktől várható pozitív reálhozam. A részvénypiacon vélhetően a 2020-as vállalati nyereségek gyengék lesznek, azonban ha az újranyitás nem okoz gyors felfutást az aktív esetszámokban, akkor vélhetően 2021-ben már jelentős javulás várható. Összességében a hozamok csökkenése lényegesen fontosabb faktor, mint egy vagy két évnyi rossz nyereség a vállalatoknál.

A fentiek hatására az S&P 500 Index már csupán 5-6%-os esésben van idén, míg a technológiai cégeket tartalmazó Nasdaq már pozitív hozamot mutat. Jelentős azonban a szétválás a régiók között, az európai indexek ugyanis lényegesen rosszabb teljesítményt hoztak eddig az idei évben. Nem csak régiók, de érthetően szektorok között is nagy a divergencia, a ciklikusabb papírok egyelőre gyengébben teljesítenek, ami azonban nagyban változhat, ha a karantén intézkedések lazításával nem futnak fel érdemben az esetszámok.

Ami hosszabb távon fontos kérdés lesz, hogy a most kialakuló államháztartási hiányok okozta államadóságokkal mi a hosszú távú terv. Önmagában ez a jelenség nem új, azonban jelentősen megköti már a fejlett piacokon is majd az elvben független monetáris politika kezét, hogy egy esetleges későbbi kamatemelés mennyire teszi fenntarthatóvá az államadósságokat. Ugyanez az érvelés igaz lehet a vállalatokra is. Ennek megfelelően várhatóan a jegybankok magasabb inflációt is el tudnak viselni, mint ami az elmúlt éveket jellemezte, így pedig nehéz az ellen érvelni, hogy hosszú ideig lent maradnak az irányadó kamatok.

Alapvetően részvény és nyersanyag oldalon látunk értéket, így a portfólióban is ezen eszközök dominálják a kockázati profilt. Könnyű elképzelni negatív szcenáriókat is a kockázatos eszközök szempontjából, azonban rövid-középtávon nagyon domináns a jegybanki likviditás szerepe."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.