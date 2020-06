Hogy tudnak profitálni a befektetők az elmúlt hónapok sokkhatásából?

A világgazdaságot olyan sokkszerű esemény érte, ami megköveteli a rugalmasságot. Ebből a szempontból az pozitív fejlemény, hogy a gazdasági döntéshozók jóval gyorsabban reagáltak, mint például a 2008-2009-es válság kapcsán - mondta a Portfolio-nak Cinkotai Norbert. A KBC Equitas vezető elemzője szerint a reálhozamok kapcsán komoly negatív meglepetések érhetik a befektetőket, de a magyar lakossági papírok vonzó alternatívát jelenthetnek.

Jerome Powell amerikai jegybankelnök május közepén azt nyilatkozta, hogy a Fednek még van további lehetősége arra, hogy segítse a gazdaságot, bőven van még lőszerük, gyakorlatilag nincs korlátja annak, amit a hitelprogramjainkkal meg tudunk valósítani. Ez azt jelenti, hogy megmenti a piacot a Fed, ezentúl mindig? A kockázatok tehát akár hosszú távon is jelentősen csökkenhetnek? Ki lehet ennek az igazi nyertese? Fog részvényeket is vásárolni a Fed az eszközvásárlási programja keretében?

Valóban rendkívüli időket élünk, ahol olyan megoldások is elképzelhetőek, melyekre korábban nem igazán volt példa, vagy egyenesen tabunak számítottak. Ezzel alapvetően azért nincs nagy baj, a világgazdaságot olyan sokkszerű esemény érte, ami megköveteli a rugalmasságot. Ebből a szempontból az pozitív fejlemény, hogy a gazdasági döntéshozók jóval gyorsabban reagáltak, mint például a 2008-2009-es válság kapcsán.

Hogy a Fed a részvénypiacra is belép-e, az viszont erősen véleményes, az elméleti lehetőség ott van, de azért az már igen erős lépésnek számítana.

Az is egy kérdés, hogy adott esetben ennek milyen hosszú távú hatása lenne, hiszen ha a Fed ennyire direkt módon mentené meg a részvénypiacokat, az például társadalmilag is komoly feszültségekhez vezetne. Az tehát merész kijelentés lenne még, hogy a befektetők a Fed esetleges feltétlen támogatása miatt jóval alacsonyabb kockázatokkal néznének szembe.

Lesz olyan szektor, ahol tömeges csődökkel kell számolni? Vagy minden fontosabb iparág vezető szereplőit megmentik?

Itt is elég nagy a bizonytalanság, de azért az látható, hogy nem minden szektor van egyaránt érintve. Miközben a légitársaságok és a turizmus egészét látva jól érzékelhetőek a problémák, addig a távközlés, vagy éppen az egészségügyi, akár pedig a technológiai cégek egész más helyzetben vannak. Utóbbiak kapcsán például jóval könnyebben oldható meg a szolgáltatások biztosítása (hiszen a legtöbben otthon, akár pizsamában is dolgozhatnak), közben pedig a kereslet ezekre a szolgáltatásokra még erősödhet is, elég ha csak az online konferenciákra gondolunk.

Érdekes például az autóipar is, ahol bár elmondható, hogy a gazdasági lassulás miatt sok háztartás kapásból kihúzhatja a listájáról az új autó megvásárlását, de a nagyobb közösségi távolságtartás miatt a saját autóhasználat mégis felértékelődhet, nem egyértelműek tehát a hatások.

Meddig lehet még vezető iparág az emelkedésben a tech szektor?

Az erő velük volt az utóbbi hónapokban, ha a tőkepiaci mozgásokra nézünk. Az jól látható a március végi emelkedés kezdete óta, hogy a technológiai szektor, főleg a sztárpapírok nagyon erősen teljesítenek, és húzzák a vezető indexeket, hozzájárulnak például az S&P 500 relatív erejéhez is (ahol csak az 5 FAANG részvény súlya már eléri a 20 százalékot).

Nem meglepő, hogy sokan már lufifújásról beszélnek, de ahogy említettem, azért a fundamentális háttér részben megmagyarázható. Az is mintha jellemző lenne, hogy alacsony inflációs környezetben azért a növekedési (growth) papírok vonzóbbak, mint az értékalapú, vagy annak gondolt befektetések (value).

A következő 2-3 évben deflációs vagy inflációs környezetre készüljünk?

Az kétségtelen, hogy a gazdasági lassulások, vagy recessziók és válságok során az inflációs kilátások jelentősen romlanak, rövid távon legalábbis mindenképp, inkább a deflációs félelmek szoktak erősödni. Most is nagyjából ezt látjuk, így egyelőre nem sokan számolnak valós inflációs kockázattal. Ugyanakkor a fiskális és monetáris lépésekből adódhat, hogy a hosszú távú inflációs kilátások növekedhettek, legalábbis a korábbi feltételezésekhez képest.

Ráadásul simán lehet olyan olvasata is a mostani helyzetnek, hogy a cégek törekednek majd a nagyobb ellátásbiztonságra, emiatt a gyártási és szállítási láncok hosszának csökkentésére, nagyobb raktárkészletekre. Ebben az esetben nem feltétlenül az olcsóbb gyártási költségre kerül majd a fókusz, ami globálisan szintén inflatorikus hatású lehet. De persze ez is inkább közép, illetve hosszú távon jelentkezhet.

Medve piaci rali vagy egy új bika piac kezdete, amit most látunk? Jöhet idén új mélypont a vezető részvényindexekben? Mi az, ami elronthatja a hangulatot a részvénypiacokon?

A medvepiaci raliknál természetes, hogy a mélypontokról akár 15-20-25 százalékos felpattanások is nagyon gyorsan bekövetkeznek, majd onnan újbóli lefordulások veszik kezdetüket. A március végi három napos szárnyalás a Dow indexben például simán beleillene ebbe az analógiába. Az indexek viszont már nagyjából három hónapja erősödnek, és bizonyos alindexek, vagy éppen speciálisabb indexek már pluszban állnak idén, ledolgozva az esést. Ez alapján aligha mondható el, hogy a Nasdaq 100 indexnél például medvepiac lenne, így megnő a fontossága annak, hogy a befektetők megtalálják a vonzóbb szektorokat.

Ilyen változásokkal teli környezetben először nagy a részvények közötti együttmozgás, de idővel más faktorok is fontossá válnak, nem csak a gazdasági negatívumokat, hanem a társadalmi változások lehetséges hatásait is figyelembe kell venni.

Mi lehet a kötvénypiac jövője középtávon? Mennyire vonzóak a kötvények a jelenlegi környezetben, és mi lesz akkor, ha növekedni fog az infláció?

Elnézve a jelenlegi hozamszinteket azért túl sok jót nem lehet elmondani. Látni kell, hogy évtizedek óta csökkennek az amerikai kötvényhozamok, egy nagy bikapiac van már a kötvények mögött. Az amerikai 10 éves kötvények éves hozama most nagyjából fél és egy százalék között mozog, ez 10 éves időtávon szinte minimális hozamot jelent. Közben arra fogadni, hogy az infláció ennél alacsonyabb lesz szintén nem tűnik egy nagy valószínűségű eseménynek, így a reálhozamok kapcsán komoly negatív meglepetések érhetik a befektetőket.

Szerencsére a hazai befektetőknek a lakossági papírok azért jóval vonzóbb alternatívát jelentenek ennél.

Május közepén 7 éve nem látott magasságokba emelkedett az arany ára, a befektetői kereslet hajtja az arany árfolyamát, továbbra is kedvezőek az arany fundamentumai. Fényesen csillog most az arany, de mi jöhet a következő hónapokban? És mi a helyzet a többi nemesfémmel, például a titkos favorit ezüsttel?

Az aranynak értelemszerűen kedvező a mostani időszak. A befektetők viharos időkben hajlamosak felértékelni az arany menedékszerepét, és az allokációs döntések során kicsit felülsúlyozni a nemesfémet, például az ezüsttel együtt. Mivel a hosszabb távú inflációs kilátások növekedhettek, ezért továbbra is lehet létjogosultsága az aranynak, ráadásul az előző évtized eleji tetőzés, majd az azt követő negatívabb környezetet már részben elfelejtették a befektetők, és újra bizakodva tekintenek a nemesfémre. Az ezüstnél is hasonló trendeket lehet látni, az utóbbi hetekben is szépen teljesített, sokszor az aranyat is megelőzve.

Az is látszódik továbbá, hogy a Bitcoin egyelőre nem tudja betölteni azt a szerepet, amit sok esetben az arany viszont nagyon is be tud, ez is segítheti a nemesfémeket, legalábbis jobban, mint az utóbbi években.

A befektetők elkezdték beárazni, hogy járványt követő gazdasági nyitás eredményeként az olajpiaci kereslet és kínálat újra az egyensúly felé mozdulhat, részben erre emelkedett az elmúlt időszakban az olajipari társaságok részvényárfolyama. Mennyire lehet könnyen megjátszani az olajpiaci lehetőségeket, különösen az elmúlt hetek fejleményeinek a tükrében? Mik lehetnek a buktatók, mire érdemes figyelni?

Az olajpiaci helyzet rengeteg befektető fantáziáját megmozgatta, ami persze érthető, látva a rövid időre negatívba eső olajárat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezt megjátszani már jóval nehezebb, hiszen például a népszerű ETF-ek sokszor egy távolabbi lejáratú kontraktust követnek le, nem a spot árat, amit a legtöbb befektető lát.

A befektetők tehát csak akkor tudnak ebből profitálni, ha a távolabbi lejáratú kontraktus ára is emelkedik, vagyis a határidős görbe érdemben felfelé tolódik. Egyelőre most az látszik, hogy az olajpiaci helyzet valamelyest stabilizálódott, a befektetők a kínálati oldalon lévő változások, és a kereslettel kapcsolatos optimistább várakozások miatt felfelé húzták az olaj árfolyamát.

