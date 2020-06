Bizonyított a "digitális arany" a válság alatt: még jobb is, mint a részvények?

A bitcoin a digitális arany, majd akkor fog igazán nagyot menni, amikor összeomlik a világ! – sok kriptogurunál ez volt az alaptézis egészen 2020 február végéig, amikor eljött a várva várt összeomlás, de mint minden más eszköz, az összes nagyobb kriptodeviza is jelentősen leértékelődött. A kriptopiac gyengélkedése ennek ellenére nem tartott sokáig, a bitcoin sokkal gyorsabban visszapattant, mint a tőzsdék. A "digitális arany" - bár egyáltalán nem viselkedik úgy, mint az arany -, koronavírus-krízis alatti teljesítménye meghozhatja a spekulatív befektetők kedvét a virtuális devizákhoz.

Hatalmas esés, nagy visszatérés

A bitcoin február 14-ei csúcspontjához képest március 13-ig egészen 62%-ot esett a Covid-krízis hatására, meg sem állt 3886 dollárig, amikor viszont éles fordulat következett be. Szűk két hónap múlva, május 7-én már ismét átlépte a kriptodeviza a 10 ezer dollárt, június 1-jén pedig 10285 dolláros árfolyamával majdnem elérte a február végi csúcsot is. Most egy bitcoin 9387 dollárt ér.

A bitcoin visszapattanásához persze hozzájárult a kriptodeviza feleződése is; ez azt jelenti, hogy a bitcoinbányászok járandósága a felére csökkent idén májusban, ilyen csökkenésre négyévente kerül sor.

Az Ethereum viszont nem feleződött, de hasonlóan viselkedett, mint a bitcoin. 280 dollárról szakadt 109 dollárig, majd június elején 248 dollárig ment, mielőtt visszacsorgott 230 dollár köré.