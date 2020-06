Merész, de amatőr befektetők milliói repültek rá a tőzsdékre; masszív bukás, halál lett a vége

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-krízis még bőven tetőzött, amikor az amerikai részvénypiacok megállíthatatlan raliba kezdtek; a befektetők gyakorlatilag mindent vettek, még csődbe ment vállalatok papírjait is. A rali alapvető oka az volt, hogy fiatal, tőzsdézésben teljesen tapasztalatlan kereskedők millió rohamozták meg a tőkepiacokat, jelentős többségük a Robinhood nevű díjmentes, szinte játékosan egyszerű startupot használta ahhoz, hogy beszálljon. Bár az új belépők aktivitása jelentős löketet adott a piacoknak, egyre több jel utal arra, hogy sírás lesz a vége a dolognak: már most is rengetegen bukták el a pénzüket, sőt van, aki öngyilkos is lett. Nagyon úgy tűnik, hogy jelentős átalakulást hozhat a „Robinhood-traderek” belépése a tőzsdékre és a brókercégekre nézve is.