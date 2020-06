Tényleg minden pénz részvényekbe áramlik – Milliárdok folytak ki pénzpiaci alapokból

Elkezdték befektetni a befektetők és vállalatok azokat a rekord összegű pénzeket, amiket eddig pénzpiaci alapokban és hasonlóan likvid eszközökben tartottak. A tőkepiaci szárnyalásból való kimaradástól való félelem jegyében négy hét alatt 105 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki pénzpiaci alapokból az USA-ban – írja a Financial Times.

Március és május között a pénzpiaci alapokba összesen 1200 milliárd dollár áramlott az amerikai alapkezelőket tömörítő szervezet (ICI) adatai szerint. A lépés nem volt meglepő, ezeket az alapokat előszeretettel használják a befektetők és cégek akkor, ha valahol parkoltatni akarják a pénzüket, illetve a piaci stresszhelyzet miatt egyelőre nem mernek a részvényekbe beszállni.

Az elmúlt négy hétben azonban folyamatosan áramlik ki a pénzpiaci alapokból a pénz, összesen eddig 105 milliárd dollár távozott. Nem csak az intézményi befektetők csoportosítják át befektetéseiket, a lakossági pénzpiaci alapok is tőkekiáramlást könyveltek el, igaz, ez esetben a kiáramlás üteme visszafogottabb volt. Sokak szerint a kisbefektetők és az intézmények is attól félnek, kimaradnak a tőzsdei szárnyalásból, ezért vesz most mindenki részvényeket.

Az adatok szerint az amerikai vállalatok eddig több mint 1200 milliárd dollárnyi hitelt vettek fel, főként a likviditási problémák elkerülés érdekében, ennek a pénznek a nagy része pedig a pénzpiaci alapokban keresett magának helyet. A pénzpiaci alapok egyébként a tőkekivonás ellenére is még mindig rekord összeget, 4700 milliárd dollárt kezelnek.

