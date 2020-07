Elgáncsolná a rövidebb nyitva tartás tervét az európai tőzsdeszövetség

Bár az alapkezelők és bankok is azon az állásponton vannak, hogy rövidíteni kellene az európai tőzsdék nyitvatartási idejét, a tőzsdék ellenzik ezt az ötletet – írja a Financial Times.

Az Európai Értéktőzsdék Szövetsége (Fese) szerint nincs szükség a rövidített kereskedési napra Európában. A szövetség azt követően jött ki véleményével, hogy a londoni tőzsde és az Euronext is konzultált ennek lehetőségéről ügyfeleivel.

Európában a piacok 8,5 órát vannak nyitva annak érdekében, hogy valamennyire átfedés legyen az ázsiai és amerikai nyitott piaci órákkal. Mindeközben a tokiói tőzsde csak hat órát, a New York-i pedig 6,5 órát van nyitva.

Az elmúlt hat hónapban az alapkezelők, bankok és tőzsdei árjegyzők már többször is felszólaltak a kereskedési idő rövidítése mellett, a nyitásnál és a zárásnál is. Érvelésük szerint a hosszabb nyitva tartás nem jelent jobb likviditást a piacokon, cserébe viszont a dolgozók mentális egészségére van rossz hatással és ellehetetleníti a dolgozó szülőket ezen a pályán. Szerintük a rövidebb nyitva tartás gyorsabb forgást hozna a részvénypiacokon, és a befektetők nagyobb volumenű ügyleteket tudnának nap közben is végrehajtani, nem úgy, mint most, amikor ezek az ügyletek javarészt a kereskedési idő végén jönnek a piacokra.

A Fese nem ért ezzel egyet, szerintük a rövidebb tőzsdei nyitva tartás az alternatív kereskedőfelületek előretörésének segítene, amelyek nincsenek megfelelően szabályozva és nem is terjedne ki rájuk ez az új szabály sem. Mindez ráadásul nem is jelentene jobb árakat a befektetőknek, mert a transzparencia hiánya éppen a likviditásra jelentene kockázatot.

Az európai pénzügyi piacok egyesülete (Afme), amely bankokat, befektetőket és befektetési egyesületeket tömörít magába, egy hét órás nyitva tartásért lobbizik, amely 10 vagy 10:30-as kezdést jelentene kelet-európai idő szerint. A londoni tőzsde felmérése szerint a legtöbb befektető egy 9-től délután 4-ig tartó tőzsdei kereskedésnek örülne, de úgy, hogy ez összhangban legyen más tőzsdék nyitvatartási idejével.

