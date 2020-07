Raiffeisen: jól indult a június a tőkepiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Jól indult a június a tőkepiacokon, folytatódott a fontosabb tőzsdék emelkedése a hónap első hetében. Ezt továbbra is az óriási jegybanki és kormányzati stimulusok és a gazdaságok induló újranyitása hajtotta, amit az előremutató gazdasági indikátorok javulása is kísért. A március vége óta tartó emelkedést azonban úgy tűnik, legalábbis a hónap további részére biztosan, megtörte a koronavírus terjedésével kapcsolatos hírek alakulása. Az Egyesült Államokban ugyanis, szemben az ázsiai és európai tapasztalatokkal, ahol az újranyitás óta nem tapasztalható érdemi terjedés gyorsulás, egyes tagállamok újranyitását követően jelentős emelkedés következett be az új esetek számában. Ezzel kérdésessé vált, hogy milyen gyors lesz a gazdaság helyreállása, vagy nem lesz-e szükség újbóli szigorú korlátozások bevezetésére ahhoz, hogy az esetszám a kórházi kapacitás alatt maradjon. Nehéz azonban értékelni a számokat, egyes vélemények szerint elhibázott volt egyes tagállamokban a relatíve gyors, még viszonylag magas új esetszám mellett megkezdett lazítás, míg más vélemények szerint a növekvő esetszám jórészt az elvégzett tesztek számának növekedési ütemét követi csak le.

A járvány alakulásával kapcsolatban tehát továbbra is vannak kérdőjelek, azonban a vírussal kapcsolatos tudás gyors fejlődése bár nem zárja ki, de jelentősen csökkenti annak valószínűségét, hogy visszatérjünk a lezárásokhoz. Ráadásul részvénypiaci szempontból nézve a különböző élénkítő programok bővítését is magával hozná a vírushelyzet esetleges romlása.

Ebből kifolyólag bár kockázatok vannak, továbbra is érdemes lehet részvénypiaci pozíciókat tartani, míg a kötvénypiacban a historikusan igen alacsony hozamok miatt kevésbé látunk értéket. Ráadásul a jelenlegi hozamszinteken kevésbé működhetnek diverzifikációs eszközként a fejlett piaci kötvény befektetések. Értéket látunk a nyersanyagpiacokban, elsősorban az arany lehet az, ami a jelenlegi helyzetben, azaz egy gyors ütemű monetáris expanzióval járó időszakban jól teljesíthet.

A hazai piacon fontos fejlemény volt a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése a júniusi kamatmeghatározó ülésén. Úgy tűnik, a Jegybank kihasználja a forint árfolyamának stabilizálódást és megpróbálja enyhíteni a hazai monetáris kondíciókat. Emiatt a portfólióban a hazai kötvény súlyt növeljük kis mértékben, a pénzpiaci eszközsúly terhére."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.