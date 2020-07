Jankovics Marcell kiállítása a Pesti Vigadóban – Tanulságos politikai karikatúrák a Trianonhoz vezető és az azt övező eseményekről

Az online térben nyílt meg június 4-én Jankovics Marcell Trianon című kiállítása. A tárlat a Pesti Vigadó épületében tekinthető meg, június 24-étől már a helyszínen is.

A kiállítás tavaly már látható volt Székesfehérváron, ahol a művek állandó otthona lesz majd. Most azonban a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében Budapesten is megtekintheti a nagyérdemű. A művész a tárlat anyagát Trianon 100. évfordulójára készítette. A Vigadóban majdnem kétszáz grafikai alkotás – műfaját tekintve gúnyrajz – fogadja a látogatókat, amelyek 1526-tól kezdődően mutatják be a legfontosabb történelmi eseményeket, tehát a mohácsi csatától a trianoni békediktátumig vezető történéseket. A koncepció szerint azon fontos momentumokra reflektálnak a művek, amelyek mintegy előkészítették a magyar történelem egyik legmaradandóbb tragédiáját. A képek között viszont ezen események napjainkra gyakorolt hatása is megjelenik.

Kiállítás enteriőr

A kiállítás alapját Jankovics Marcell 2019-ben megjelent, Trianon című könyve jelentette, amelyben a grafikákat rövid szövegek is kísérik. A művész a képek segítségével szerette volna elmesélni a Trianonig vezető utat, ugyanakkor a megértést segítő írásos kommentárok is tőle származnak. A kiadványban, akárcsak a tárlaton, időrendben szerepelnek az alkotások, tényleg mintegy végigkísérve az olvasókat, illetve a látogatókat több évszázad magyar történelmén. A markáns, megfejteni való szimbolikával, utalásrendszerekkel operáló képek egy hasonlóan erősen szimbolikus közegben lettek kiállítva, amelynek leghangsúlyosabb eleme a középen magasodó, 64 ággal kialakított, stilizált tölgyfa, amely jurtaszerűen borítja be a teret. Az egyes képcsoportok között interaktív felületeket építettek be, amelyeken a képfeliratok és a magyarázó szövegek is megtalálhatók.

Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikusművész, könyvillusztrátor és kultúrtörténész. A magyar kultúra kiemelkedő fontosságú szereplője, a nemzet művésze és a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke. A kiállításról szólva hangsúlyozza, hogy az elcsatolt országrészeket tőle nem tudták elszakítani, bármelyik területen forduljon is meg, ugyanúgy otthon érzi magát. Jó kedélyű emberként iróniával közelített a komoly téma felé, így a művek politikai gúnyrajzoknak, karikatúráknak tekinthetők. Ez a humoros hangvétel segít oldani a szomorú téma feszültségét, könnyebbé teszi a befogadást. A képek színezése is fontos, benne a címertan színei köszönnek vissza. A kiállításon felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki középiskolások gondolatai is olvashatók. Azt a kérdést tették fel nekik, hogy mit jelent számukra a történelmi esemény, amely a felmenőik, és így az ő életüket is alapjaiban határozta meg. A válaszaik nagyon tanulságosak. Jankovics Marcell szerint a történelem mindig ismétli önmagát, éppen ezért érdemes okulni belőle, megismerni pedig mindenképp szükségszerű.

A kiállítás kurátora Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója. A tárlat július 26-ig látogatható a Vigadó Galéria VI. szinti kiállítótereiben, mindennap 10:00 és 17:00 óra között.

Július 12-én, valamint 22-én 11 órától Jankovics Marcell személyesen tart tárlatvezetést a kiállításon, melyen kedvezményes, 500 forintos belépőjegy megvásárlásával lehet részt venni. A részvételi szándékot a galeria@vigado.hu címen kell jelezni!