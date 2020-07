Itt a lista: ezekből az országokból korlátozza a belépést Magyarország

A koronavírus-járvány környékbeli országokban való terjedése miatt ismét szigorít a határellenőrzésen Magyarország: három kategóriába sorolják az országokat fertőzöttség szempontjából és ez alapján kötelezik karanténra és tesztelésre a hazánkba érkezőket - jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztató alatt meg is jelent a közlöny , amely listázza a sárga és vörös kategóriába tartozó országokat.

A zöld kategóriába olyan országok tartoznak, ahol alacsony a fertőzöttség szintje, erről a kategóriáról nem is készült külön lista, de többnyire EU-s országok tartoznak ide. Magyarország semmilyen módon nem korlátozza a zöld országokból való belépést, ide tartozik többek közt Németország, Olaszország és Horvátország is. Svájc, bár nem EU-tag, nem szerepel sem a sárga, sem a piros listán, így vélhetően az alpesi országból is be lehet jönni korlátozás nélkül.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 12. Bejelentették a szigorításokat: határkorlátozások lépnek érvénybe Magyarországon

Sárga vagy piros országok esetén a határon ellenőrzés lesz a magyar állampolgárok számára; ha felmerül a fertőzésgyanú, akkor 14 napos karanténba kell vonulniuk. A karanténból 14 napos karantén eltelte vagy két negatív Covid-teszt produkálása esetén szabadulhatnak az állampolgárok. Sárga országokból érkező külföldi állampolgárokra azonos szabályok vonatkoznak.

A sárga országok listája a következő:

Magyar állampolgárokra a piros országokból való beérkezés esetén is a sárgával azonos szabályok vonatkoznak, külföldi állampolgárok viszont egyáltalán nem léphetnek be az alábbi országokból:

A besorolásokat hetente, szerdánként vizsgálja majd felül a kormány.

Címlapkép: Shutterstock