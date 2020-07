Már csak 40 milliárd hitelt adott az MNB a bankoknak

Tovább csökkentette a repotenderén elfogadott ajánlatok összegét szerdán az MNB, a jegybank már csak 40 milliárd forintnyi üzletet kötött ezúttal is ötéves futamidő mellett.

Szokásos heti repotenderét tartotta szerdán az MNB, az aukción az éven belüli, 3-12 hónapos futamidőkön ajánlatot sem nyújtottak be a befektetők. A hároméves fedezett hitelre lett volna 20 milliárd forintnyi igény, de a jegybank ebből nem fogadott el. Az ötéves futamidőn a 81 milliárd forintos banki keresletből 40 milliárdot fogadtak el. A kamat továbbra is az alapkamatnak megfelelő, 0,6% most éppen.

A repotenderrel a jegybank célja, hogy az így kapott kedvezményes forrás nagy részéből állampapírt vegyenek a bankok. Így a mostani üzletek az ÁKK csütörtöki kötvényaukcióján meg is jelenhetnek keresletként.

