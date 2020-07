Rárepültek a befektetők a Transferwise-ra: már 5 milliárd dollárt ér a cég

319 millió dollár értékű másodlagos részvénykibocsátást jelentett be a Transferwise, mellyel a fintechcég értékét 5 milliárd dollárra növeli. Ez az érték 43%-os növekedésnek számít a tavaly májusi tőkebevonás utáni értékhez képest - tájékoztatta a társaság a Portfolio-t.

A tőkebevonás lehetővé tette a részvényeseknek és a cég alkalmazottainak, hogy részvényeik egy részét meglévő és új befektetőknek adják el.

Az alkalmazottak részvényeladásait is a TransferWise cégek számára kifejlesztett platformján bonyolították. A Transferwise-nak a rendszer kialakításában Xero és a GoCardless segített. A céghez havonta 10.000 új üzleti ügyfél csatlakozik. 3 földrész 10 bankja, köztük olyan neobankok, mint a Monzo, az N26 és a bunq, kínálja már a TransferWise szolgáltatását többmillió ügyfelének a Transferwise banki API-n keresztül.

Idáig a cég több mint 1 milliárd dollárra tett szert elsődleges és másodlagos részvényeladásai során. A vásárlásban élen jár az új befektető, D1 Capital Partners és a már meglévő részvényes Lone Pine Capital. A Vulcan Capital szintén új befektetőként csatlakozott, őket a TransferWise egyértelmű céljai és rohamos növekedése vonzotta. A Baillie Gifford, a Fidelity Investments és a LocalGlobe tovább növelik tulajdonrészüket.

A Transferwise többpénznemű számlája is növekszik: ez elsősorban főleg külföldön élők, egyéni vállalkozók és utazók számára kínál segítséget, ezen a számlatípuson jelenleg több mint 2 milliárd angol fontnyi vagyont tartanak a befektetők. 2018 óta a cég egymillió betéti kártyát postázott ügyfeleinek.

A cég nemrég jelentette be azt is, hogy engedélyt kapott az FCA-tól (Financial Conduct Authority, Brit Pénzügyi Felügyelet) megtakarítási és befektetési termékek szolgáltatására az Egyesült Királyságban a TransferWise többpénznemű számlával. Ez az elkövetkezendő 12 hónapon belül elérhető lesz.

A TransferWise

● világszerte 8 millió ügyfelet szolgál ki, és csak a határokon átívelő tranzakciók során négymilliárd fontot kezel havonta

● saját számítása szerint ügyfeleinek évi 1 milliárd fontot takarít meg a bankok díjaihoz képest.

● nemzetközi utalásaik 30%-a azonnali, azaz 20 másodpercen belül teljesül.

● 2500 devizaútvonal, 54 pénznem elérhető a cégnél,

● több mint 2200 alkalmazottal dolgoznak együtt, 14 irodában.

Címlapkép: Transferwise