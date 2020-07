Aegon: kopogtat a koronavírus második hulláma

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Úgy tűnik, hogy Európában a koronavírus első hulláma lefutott, de már vannak jelei, hogy a második hullám előszele kopogtat az ajtón. Az EU tagállamok a belső határaikat megnyitották, de a fertőzési számoktól függően ez az állapot bármikor változhat. Az Egyesült Államokban még nem ilyen jó a helyzet. A szövetségi államok egymástól függetlenül kezelik a járványt és ennek meglátszik a hatása. Vannak olyan államok ahol már európai szintre esett le az új fertőzöttek száma, de olyanok is vannak, főleg dél-nyugaton ahol a fertőzési arány új csúcsokon van. Ami segíthet a helyzeten hogy Donald Trump, amerikai elnök, is belátta a járvány súlyosságát, és komoly fordulatot végrehajtva megkezdte a maszkviselés promócióját a Twitteren, ami segíthet a járványgörbe kilapításában.

A gazdaság visszatérése a vírus előtti állapotra még mindig annak a függvénye, hogy mennyire tudják leszorítani az új fertőzések számát. Kaliforniában újra be kellett zárni azokat a zárt légtérű helyeket ahol emberek gyülekezhetnek, ami a gazdaság visszaesésével fenyeget. Az amerikai törvényhozás is próbál adaptálódni ehhez a rendkívüli helyzethez és megszavazta a munkahely megtartó program kiterjesztését augusztus 8-ig. Ezenkívül a pénzügyminiszter a olyan javaslaton dolgozik ami egy újabb 1000 milliárdos mintacsomagot tenne lehetővé, aminek egyik része, hogy az amerikai lakosok $1200-os csekket kapnak az államtól. Ezeknek a rendkívüli intézkedéseknek a amerikai dollár issza meg a levét, az EURUSD két éves csúcsra ment ki, és az az elfogadott nézett, hogy egy szekuláris dollár gyengülés előtt állunk.

Európában Angela Merkel puhította a "spórolós négyeket", hogy támogassák a 750 milliárd eurós EU újjáépítési alapot. Emiatt bevennék a tervezett szövegbe azt, hogy a forrást elfogadó országoknak komoly gazdasági reformokat kellene végrehajtaniuk. A hónap végére sikerült elfogadni a gazdasági segélycsomagot és az 1074 milliárdos európai költségvetést. Ennek híre új lendületet adott az európai részvénypiacoknak. A gazdasági adatok biztató jövőt mutatnak de még mindig nem érték el a válság előtti szinteket. A legfontosabb indikátor, az európai feldolgozópari menedzserindex 47,7-re ugrott de még mindig az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték alatt van.

Kínában előbb tört ki a járvány, ezért mondhatjuk azt is, hogy a gazdaság helyreállításában is előrébb járnak. Ezt mutatja, hogy a vártnál jobbak lettek a június kínai beszerzési menedzserindexek, a feldolgozóipar mutatója 50,9, a szolgáltató szektorén 54,4 lett, mindkettő a normál időkre, a hivatalosan 6 százalékos gazdasági növekedés időszakára utaló adat. Javultak ezen belül a megrendelés-állományokra vonatkozó alindexek is, ugyanakkor a foglalkoztatás romlott és az export-megrendelések alindexe is csökkenést jelez még. A Caixin kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke júniusban 51,2 lett, amely a vártnál kissé jobb érték és az ipar mérsékelt bővülését jelzi a hónap folyamán.

Magyarországon az MNB a júliusi ülésén is csökkentette 15 bázis ponttal az irányadó kamatot, így az már 60bps-re süllyedt a nyár eleji 90 bps-ról. Az MNB kommunikációja alapján mondhatjuk, hogy a bank finom hangolta a kötvényvásárlási programját, és nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a kamatvágási ciklus végéhez értünk. További kamatvágás nem jelentene előnyt a magyar gazdaságnak, sőt a forintot rendkívül sebezhetővé tenné.

A modell portfoliónkon júliusban a következőket változtattuk. A pénzpiaci részt 1%-al csökkentettük és ugyanilyen arányban növeltük fele-fele arányban a részvény kitettséget a fejlett és fejlődő piaci súly között. A részvény súly még az emelés után is a semleges határ alsó részén van, ami reflektálja, hogy óvatosan tekintünk a jövőbe."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.