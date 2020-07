Hamarosan hitelt is lehet majd felvenni a Revolutnál

Hamarosan elindítja hitelezési szolgáltatását a Revolut néhány országban – jelentette be a vállalat egy ügyfeleknek küldött levelében.

A Revolut a levélben elsősorban az adatvédelmi szabályzatuk módosítására hívta fel a figyelmet, főleg azt taglalják benne, hogy mire használják majd az ügyfelek adatait.

A legérdekesebb rész a felhívásban talán az, hogy bejelentik: egyes országokban hamarosan bevezetik a hitelezési szolgáltatást, így a személyes adatokat a hitelek elbírálásához is használják majd.

Emellett nyílt banki szolgáltatásaikat is bevezetik egész Európa területén, ami azt jelenti, hogy a felhasználók külső bankszámláikat is láthatják a Revolut appban, és tranzakciókat is lebonyolíthatnak ezen keresztül.

A frissített szabályzatot itt lehet elolvasni.

A Revolut egyébként az elmúlt néhány hónapban rengeteg új szolgáltatást indított, mivel igyekeznek diverzifikálni a koronavírus-krízis hatásainak enyhítése végett: