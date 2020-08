A sorozatos kudarcok ellenére is pénzügyi vállalattá válna a Facebook

Új üzletágat indít a Facebook, melynek célja a „fizetési és kereskedelmi lehetőségek kutatása” lesz, a csoportosulás vezetője David Marcus, a Facebook virtuális devizájánk, a Librának társalapítója lesz - írja a Bloomberg.

A fizetési rendszerek jövőjéről is szó lesz a Portfolio Financial and Corporate IT 2020 konferencián. Regisztráljon Ön is!

A Facebook Financial (röviden F2) néven induló csoport veszi át a Facebook összes fizetési projektjét, beleértve a Facebook Payt és a Novit, a Libra korábban Calibra néven ismert tárcáját is, valamint a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson történő fizetést is.

Az új üzletág arra bizonyíték, hogy a Facebook nem mondott még le a fizetési szolgálatként való működésről annak ellenére sem, hogy a Libra-projektet tavaly rengeteg kritika illette politikai, felügyeleti és banki részről is.

„Elég sok kereskedelmi dolog történik a Facebookon. Úgy éreztem, az a megfelelő dolog, hogy céges szinten racionalizáljuk a stratégiát a fizetések körül” – mondta David Marcus az indítással kapcsolatosan.

Címlapkép: Shutterstock