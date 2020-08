Az Aldi nagy beruházást hajt végre Magyarországon, a boltok kínálata is változik

Az Aldi magyarországi vállalatai az év végéig 250 új, kereskedelmi, logisztikai és informatikai munkahelyet hoznak létre Magyarországon - közölték az áruházlánc pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy az áruházaikba 100 új munkatársat keresnek, az őszre elkészülő biatorbágyi hűtőraktár pedig 50 logisztikai alkalmazott felvételét teszi lehetővé. A 8800 négyzetméteres, körülbelül 6 milliárd forintból felépülő létesítmény megkétszerezi az Aldi hűtőkapacitását Magyarországon. Ennek előnyeit a vásárlók a kínálat bővülésében láthatják majd - tette hozzá.

Bernhard Haider a gazdasági nehézségek miatt különösen fontosnak tartja, hogy az Aldi új munkahelyeket kínál, de kiemelte a fenntarthatóság és a beszállítói kapcsolatok fejlesztését is. 2025-ig az üzletlánc minden saját márkás terméke teljes mértékben újrahasznosítható csomagolást kap, de ezek felhasználását is 15 százalékkal csökkentik. Bővül emellett a magyar termékek kínálata, és az igazgató abban is bízik, hogy az Aldi újabb belföldi cégekkel építhet ki beszállítói kapcsolatot. A helyi vállalkozókat a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával kidolgozott program segíti ebben, de az Aldi a magyar áruk külföldre juttatását is támogatja - közölte az igazgató.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy az Aldi belföldi leányvállalata nem egyszerűen csak magyarországi, hanem magyar cégként tekint magára, hiszen itt termel értéket, itt fizet adót, helyi munkavállalóknak és vállalkozásoknak biztosít megélhetést. Végezetül megköszönte a magyar partnereknek, hogy rugalmasságukkal a járvány legnehezebb időszakában is hozzájárultak az ellátás biztonságához.

Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a plázastop miatt nem bővíthetnek a szándékaiknak megfelelően, de a forgalomnövekedés az üzlethálózat kiterjesztése nélkül is indokolja az új munkatársak felvételét. Hozzátette, hogy a kiskereskedelmet terhelő különadó miatt nem kellett senkit elbocsátaniuk, és jelentősebb átalakításokat sem kellett mérlegelniük.

Bernhard Haider úgy véli, hogy a magyarországi beszerzés bővítése jól illeszkedik az Aldi stratégiájához. Bár sok terméket ma főképp Ázsiából lehet csak versenyképes áron beszerezni, más téren viszont Magyarország rendelkezik jobb adottságokkal. Véleménye szerint az itteni mezőgazdaság adottságai kivételesek, és főképp a biotermékek előállításában még rengeteg kiaknázatlan lehetőséget találhatnak a magyar termelők.

Az Aldi informatikai társaságai képviseletében Alireza Sadeghi, az ALDI International IT Services GmbH & Co. oHG igazgatóhelyettese közölte, hogy összesen 100 új munkatársat vesznek föl a következő hónapokban a magyarországi szolgálató központjaikba, így a Biatorbágyról Budapestre költöztetett iroda 120, a pécsi iroda 150 alkalmazottal működhet az év végére. A bővítést azzal indokolta, hogy a feladatok egyre gyarapodnak, a vállalatcsoport pedig elégedett a magyar alkalmazottak teljesítményével. Az itteni irodák Európa-szerte csaknem 4 ezer üzletnek nyújtanak informatikai támogatást, és az Aldi továbbra is hosszú távra tervez a magyar munkavállalóival - tette hozzá.

A német központú üzletlánc 14 éve van jelen Magyarországon, és jelenleg 145 üzletet működtet. Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. forgalma 2018-ban meghaladta a 208 milliárd forintot, adózott eredménye az 5 milliárd forintot.