Lemaradt az év befektetéséről a kínai lakosság, nem is egyszer

Lemaradtak a jobb hozamokról a kínai befektetők, többségük inkább passzívan kezelt alapokba fektetett, holott aktív társaik több mint 85%-a 12 hónapos és 3 éves időtávon is felülteljesítést ért el – írja a Financial Times.

A Morningstar friss gyűjtése szerint 1 és 3 éves időtávon sem sikerült a kínai befektetőknek a legjobban teljesítő alapokat választaniuk, többségük a passzív alapok mellett döntött, holott az aktívan kezelt alapok több mint 85%-a 1 és 3 éves távon is felülteljesítette a passzív alapok nettó hozamát június végével bezárólag.

Az elemzőház azt is megvizsgálta, milyen volt az aktív alapok sikerességi rátája, tehát azt vette alapul, hogy mely alapok élték túl és teljesítették felül passzívan kezelt társaikat. Ebből kiderül, hogy az aktív alapok 80-90%-a felülteljesítette és túl is élte passzív társait 1,3, 5 és 10 éves időtávon is június végével bezárólag.

A Morningstar augusztusi barométere is azt mutatja, hogy az aktívan kezelt, részvénytúlsúlyos kínai alapok 97%-a az összes vizsgált időtávon túlélték passzív társaikat, míg ugyanezen időtávon a passzív alapok mindössze 78-94%-a maradt meg.