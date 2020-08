Rekordokat döntöttek a magyar életbiztosítások a víruskrízis alatt, de felütötte a fejét néhány aggasztó furcsaság

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Bár sokan az életbiztosítási piac visszaesésétől tartottak a koronavírus-krízis miatt, ez úgy tűnik, nemhogy elmaradt, de 2020 második negyedévében rekordmagasra ugrott az életbiztosítások új értékesítése Magyarországon. Az online eladás is felzárkózott az online mellé, és úgy tudjuk, sok kockázati terméket kereső ügyfelet pedig sikerült átforgatni nagyobb jutalékterhelésű megtakarítási életbiztosításokba. A megugrott értékesítéssel együtt számos érdekes anomálisa is felütötte a fejét: jelentős összegek vándoroltak például ázsiai részvényalapokba, ami - ahogy az előző válságból is megtanultuk - nem feltétlenül a legprudensebb választás egy lakossági öngondoskodó ügyfél számára.