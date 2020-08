Vagyonokat mozgat meg Magyarországon a befektetés, amiről sokan nem is tudják, honnan indult

Megoszlanak a vélemények arról, pontosan kinek a nevéhez fűződik a befektetési alapok ősének mondható befektetési struktúra, de az biztos, hogy a 18-19. századi Hollandiába kell visszamenni a válaszért. A befektetési alapok pár évtizeden belül meghódították Európát, majd Amerikát is, de a modern kori alap létrehozása az USA-hoz köthető. Itthon 1992-ben indult útjára az első befektetési alap, azóta pedig már mintegy 750 különféle sorozatból válogathatnak a befektetők.

Szeretnéd tudni, melyik részvényt érdemes most megvenni? Vagy jobban érdekel, hova megy az arany, mit tudnak az ingatlanbefektetések és miért lehet jó választás egy ESG-alap? Akkor regisztrálj a Portfolio szeptember 7-ei giga online tőzsdeklubjára, akár ingyen! A legnevesebb hazai piaci szakembereket hozzuk el neked! Részletek itt:

A befektetési alapok szülőhazája: Európa

Megosztottak a történészek abban a kérdésben, mi lehetett a világ első befektetési alapja, de az biztosnak tűnik, hogy a gyökereket a 18-19. századi Európában kell keresni.

A leggyakoribb nézet szerint Adriaan van Ketwich holland kereskedő nevéhez köthető az első befektetési alap létrehozása, ő volt az, aki 1774-ben pénzt kezdett gyűjteni emberektől annak érdekében, hogy egy befektetési trösztöt hozzon létre. Az alap nevének az akkoriban terjedő mottót adta: Eendragt Maakt Magt, ami annyit tesz, hogy az egység adja az erőt. Az emberek kockázatát csökkentette, hogy több európai magánbefektető is beszállt a konstrukcióba, ahogyan az amerikai kolóniák is, a befektetések fedezetét az ültetvényekből származó bevételek adták, tehát lényegében a jelzálogfedezetű értékpapírok elődjei voltak ezek.

A mottót sok ország használta saját emblémáján, ezen a képen a Dél-afrikai Köztársaság akkori emblémája látható. Forrás: Getty Images

A zártvégű alap jegyeinek vásárlása akkor zárult le, amikor mind a 2000 jegyet eladták. Ezt követően az alapban való részesedésszerzés csak piacon, más befektetőktől megvásárolt jegyeken keresztül volt lehetséges. Később két másik alapot is létrehoztak, hogy azoknak a magánbefektetőknek is lehetőségük legyen befektetési jegyet vásárolni, akiknek nincs nagy rendelkezésre álló tőkéjük.

Van Ketwich alapja egészen 1824-ig maradt fent, de a befektetési alapok azóta is a legfontosabb befektetési eszközök közé sorolhatóak a világon. Az első befektetési alapok tehát zártvégű alapok voltak, meghatározott mennyiségben forgalomba hozott jeggyel. Ez a konstrukció Hollandiából először Anglia és Franciaország felé terjedt el, mielőtt az USA-ban is megjelentek volna az 1890-es években.

Más történészek szerint az első befektetési alap I. Vilmos holland király nevéhez köthető, aki 1822-ben hozott létre zártvégű befektetési társaságokat. A feljegyzésekből azt is lehet tudni, hogy a befektetési alapokhoz hasonló konstrukciók jelentek meg Svájcban is 1849-ben, majd Skóciában az 1880-as években, és ezt követően terjed el Amerikában is.

Az első, modern kori befektetési alap Amerikában indult el

Az első, modern kori befektetési alap a Massachusetts Investors Trust volt, amelyet 1924-ben hoztak létre. Ez már egy nyíltvégű alap volt, korlátlan jegykibocsátással. Egy évvel az indulása után az alap a kezdeti 50 ezer dollárról 3092 ezerre növelte vagyonát. Az alap 1928-ban ment tőzsdére és MFS Investment Management néven vált ismertté.

Érdekesség, hogy a State Street Investors’ Trust volt a massachusettsi alap „gondnoka”, de még 1924-ben kijöttek ők is a saját alapjukkal. Az 1928-as év azért is volt fontos, mivel akkor alakult a Wellington alap, amely a hagyományos, üzleti és kereskedelmi érdekeltségek helyett az első olyan alap volt, amely részvényeket és kötvényeket is tartott.

1992 – az első magyar befektetési alap indulása

Magyarországon 1992-ben jött létre az első befektetési alap, tehát közel 30 éve. Az első alap a CA Értékpapír Magyar Állami Értékpapírokba Befektető Alap volt, 1,7 milliárd forint induló tőkével. A CA Alapkezelő jogutódja a Pioneer Alapkezelő lett, amelyet később az Amundi Alapkezelő vett át.

Ha megnézzük a BAMOSZ honlapján elérhető adatokat, akkor látható, hogy a még mindig működő alapok között az MKB Prémium Vállalati Kötvény Alap a legrégibb, az alap 1992 novemberében indult útnak. Ezt követően évente csak 1-2 új alap jött létre, az első nagyobb felfutás itthon 2006-tól figyelhető meg, amikor már 20 felett volt az újonnan induló alapsorozatok száma.

A legtöbb sorozatot eddig 2016-ban indították útnak az alapkezelők, szám szerint 80-at, de már idén is közel 60-nál jár ez a mutató. Még egy érdekesség, hogy az első, nem forintban denominált, ma is működő alap a listán az OTP Omega Fejlett Piaci részvény B sorozata, amely eurós sorozatként 1999 decemberében indult.

Címlapkép: Getty Images

Cikkhez felhasznált források: Investopedia, BAMOSZ