Itt a negyedik Műtárgyak Éjszakája, az ősz legszínesebb művészeti programsorozata

Szeptember 17. és 19. között rendezi meg az idei Műtárgyak Éjszakáját műtárgy.com csapata. A háromnapos esemény közel 50 fővárosi helyszínen 100 különböző programmal várja majd a művészet és a műtárgyak iránt érdeklődőket. A kiállítások mellett ismét lesz műterem- és műhelylátogatás, műtárgybecslés, filmvetítés, valamint épületséta, de ebben az évadban online előadásokat is tartanak. Az esemény nagykövete Szinyei Merse Pál híres lilaruhás nőalakja, akit az Instagramon lehet követni.

A kortárs művészet iránt érdeklődők előtt megnyílnak a műtermek: olyan alkotók várják őket, mint Majoros Áron, Esse Bánki Ákos, Korodi Zsuzsanna, Gáspár György és Barakonyi Zsombor. Látogatható lesz a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Budapest Art Factory is. A közönség megismerkedhet a kézműves lámpák születésével és a kőfaragás mesterségével, de a festményeken megjelenő fejfedőkről, a Feszty-körkép titkairól, az ötvösművész Fabergé sikersztorijáról, vagy Frida Kahlo és a fotográfia kapcsolatáról is lehet majd előadást hallgatni. Bemutatkozik négy kortárs ékszerművész, valamint a kárpitművészet legjobbjai.

A negyedik évad is bővelkedik majd a különféle workshopokban: a vállalkozó szelleműek maguk is belekóstolhatnak az alkotófolyamatba. A kínálatban porcelánfestés- és formázás, optikai illúzió, fotókidolgozás, fejdíszkészítés és szitázás is szerepel. A népszerű porcelán-workshopsorozat idén a Herendi és az Óbudai Múzeum foglalkozásán túl a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületének (FISE) programjával bővül.

Tárlatvezetést tartanak a Szépművészeti Múzeumban, a Kassák Múzeumban, a Vasarely Múzeumban, a Műcsarnokban, a Hegyvidék Galériában, az Óbudai Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban, a Várfok Galériában, a Virág Judit Galériában, a Montparnasse Galériában, a Bodó Galériában és a Magyar Nemzeti Galériában is – utóbbit izgalmas épületsétán lehet majd bejárni. A rendezvény új állomása a Ráth György-villa, ahol a szecessziós műalkotásokon szereplő nők lesznek a középpontban, a MET Galériában pedig az újító technikákról és a digitális alkotásokról lehet többet megtudni. Idén sem maradhatnak el a műtárgyrestaurálással kapcsolatos programok, mint az epreskerti séta vagy a műhelylátogatás Vaja László porcelánrestaurátornál.

A 2020-as Műtárgyak Éjszakája a fogyatékossággal élő emberek és a művészet kapcsolatával is foglalkozik, hiszen a szervezők fontosnak tartják, hogy a művészeti élmény számukra is elérhető legyen. A témában ezért nemcsak kerekasztal beszélgetést tartanak, hanem fogyatékosság-barát programokat is szerveznek: a Műcsarnokban élményalapú foglalkozás, a Szépművészeti Múzeumban tárlatvezetés, a Nemzeti Múzeum körül múzeumkerti séta és az Arte Galériában érmék kézbevétele színesíti a kínálatot. A fogyatékosságbarát programok külön kereshetők az esemény weboldalán.

A Műtárgyak Éjszakáját idén különleges nagykövet népszerűsíti. A Lilaruhás nő Szinyei Merse Pál festményéből kilépve az Instagramon segít eligazodni a művészetek világában. Barátaival Majálison vesz részt, Herendi porcelánt fest, kalap-, és festőműhelybe is ellátogat. Követői között pedig belépőjegyeket is sorsol majd. A karaktert színész segítségével keltették életre a szervezők.

Címlapkép forrása: Műtárgy.com