Közös ügyünk - Legyen a művészet tényleg mindenkié!

Befektetés 2020. augusztus 26.

A művészetről köztudott, mennyi pozitív hatással bír ránk nézve. Feltölt, tanít, kikapcsol, kiragad a mindennapokból. Közös térbe terelgeti a legkülönfélébb embereket. Mostanában sokszor hallani, hogy egyes országokban receptre írják fel a betegeknek. Mindezek miatt nem is lehet kérdés, hogy fontos-e, hogy mindenkinek része lehessen a művészeti élményben. És hát ezt is szoktuk mondani: a művészet mindenkié. De vajon tényleg így van? Nem lehet, hogy vannak olyanok, akik számtalan nehézséggel szembesülnek, amikor elmennének egy tárlatvezetésre vagy épp megtekintenének egy kiállítást? A fogyatékossággal élő személyek biztosan sokat tudnának mesélni arról, hogy milyen akadályokba ütköznek a hasonló szituációkban. A műtárgy.com hiszi, hogy ezen lehet és kell is változtatni, ezért az idei Műtárgyak Éjszakájától kezdve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindenki találjon olyan programot a kínálatban, amely megszólítja őt és ami befogadható a számára. A tennivalók, lehetőségek és a jelenlegi helyzet körüljárására, továbbgondolására kerekasztalbeszélgetésen kerül sor. A téma elkötelezett támogatója a B. Braun, illetve a Hősök Tere Alapítvány, akik képzésekkel, programokkal, kampányokkal segítenek, hogy tudjuk, hogyan tehetünk másokért a mindennapok során.