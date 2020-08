Durván megtépázta a koronavírus a pénzügyi forradalmárokat – mi lesz így a Revoluttal és társaival?

Ahhoz képest, hogy a Covid-krízis korai hónapjaiban az egész világ bezárkózott és mindenki online kezdett el intézni mindent, meglepően sok kifejezetten digitális pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó fintechcég került bajba a válság alatt. Ennek oka egyrészt az, hogy a bizonytalanság miatt eleinte jelentősen visszaesett a cégek és a magánszemélyek költekezése is, a turizmus és az ezt kiszolgáló kkv-k pedig földbe álltak, sok „pénzügyi forradalmár” vezetése pedig az állami mentőcsomagokat sem tudta megfelelően kiaknázni. Megnéztünk pár fintechcéget, amely működési problémákba ütközött a Covid-krízis alatt.

Főleg a kkv-sok kerültek bajba

Amikor március elején, közepén kirobban a koronavírus-válság az Egyesült Államokban, több ezer turizmusból, vendéglátásból, szolgáltatásokból megélő kkv-t utasított a kormány arra, hogy átmenetileg zárjanak be. Jobb esetben az érintett cégek elbocsátásokba, fizetés nélküli szabadságolásokba kezdtek, rosszabb esetben pedig becsődöltek. Bár a Covid-krízis gazdasági hatásainak mérlegelése még folyik, annyit már most lehet tudni, hogy

több ezer közép- és kisméretű vállalkozás húzta le végleg a rolót.

A helyzet a kkv-kak kiszolgáló fintechcégeket is nehezen érintette, különösen azok a vállalatok kerültek kutyaszorítóba, melyek a szektornak hiteleztek.

A Kabbage, az egyik legnagyobb kkv-hitelezéssel foglalkozó amerikai fintech

teljes egészében felfüggesztette a hitelezést, olyan sok vállalati ügyfelük vált hirtelen fizetésképtelenné.

A profitabilitással régóta küszködő fintechnek mentőövet dobott az, hogy beszálltak az állami kkv-mentőcsomag, a PPP kiosztásába, de a vezetőség végül mégis úgy döntött, hogy inkább eladják a céget az American Expressnek. Az AmEx egyébként nem is volt hajlandó átvenni a Kabbage ügyfélállományát és hitelportfólióját mivel olyan nagy lehet a potenciális nemfizetők aránya.

Még ennél is nagyobb bajba került a Kabbage régi riválisa, az OnDeck Capital. Az OnDeck is felfüggesztette a hitelezést a Covid-krízis elején, viszont ők nem tudták közel sem olyan jól meglovagolni a PPP-programot, mint konkurensük.

Az OnDeck kihelyzett mérlegben nyilvántartott hitelállománya jelentősen visszaesett; a 2020 első negyedéves 1,3 milliárd dollárról mintegy 900 millió dollárra második negyedévre. A visszaesés oka az, hogy rengeteg ügyfél előtörlesztett, illetve sokan fizetésképtelenné váltak; a cég hitelportfóliójának 39,5%-ánál legalább 14 napos fizetési késedelem keletkezett. A keletkezett veszteségek egy részét egyszerűen leírták. Emellett a cég pedig a PPP-programon kívül szinte semmilyen hitelt nem volt hajlandó kihelyezni, így az OnDeck mérlegében nyilvántartott hitelállománya jelentősen, mintegy 400 milliárd dollárral csökkent.

Az OnDecket végül a cég 2015-ös értékének kevesebb mint 10%-áért, mindössze 90 millió dollárért, 90%-ban részvényekből megvásárolta az Enova.

Baj van az egyik legnagyobb brit fintechnél

A koronavírus alatt bajba került az egyik legnagyobb brit fintechbank is: a Monzo nemrég közölte, hogy

komoly kételyeik vannak azzal kapcsolatosan, hogy folytatni tudják-e működésüket.

A Monzo is régóta pénzügyi gondokkal küzd: a startup a 2018-as, 47,1 millió fontos veszteséghez képest tavaly már 113,8 millió fontos éves veszteségről számolt be annak ellenére, hogy bevételük 67,2 millió fontra nőtt a két évvel ezelőtti 19,7 millió fontról.

Az nem világos, hogy a fintechbank pontosan mit rontott el, ami miatt most bajba kerültek. Hivatalos kommunikációjuk szerint a felügyelet átvilágítási és tőkekövetelményekkel kapcsolatos szigorítása tett be nekik és a bevételeik is nagyon visszaestek. Az utóbbi kifejezetten furcsa annak fényében, hogy

a globális bezárkózás ideje alatt az ügyfelek kifejezetten keresték a magas fokon digitalizált bankok szolgáltatásait.

Csak találgatni lehet, hogy konkrétan mi okozta a Monzónál a csőd szélére jutást, nagyjából a következő okok tűnnek reálisnak:

a Monzo marketingosztálya egyszerűen csak béna volt és nem tudta rendesen meglovagolni az online bankolási hullámot, mint sok másik riválisuk. Erre enged következtetni az is, hogy a cég alapítása óta szolgálatot teljesítő marketingigazgató, Tristan Thomas nemrég távozott a cégtől.

Alulbecsülték az állami mentőcsomagok fontosságát és többé-kevésbé kimaradtak ennek szétosztásából.

Évek óta pénzügyi gondokkal küszködik a cég, a menedzsment most talált egy külső tényezőt, mellyel magyarázhatják az alulteljesítést a befektetőknek és az ügyfeleknek.

Az is lehet, hogy valójában nincs is nagy baj a cégnél, csak a felügyeletet akarják presszionálni, hogy engedjen a rájuk vonatkozó szabályozási elvárásokból. Ez a forgatókönyv kevésbé reális, a céggel foglalkozó elemzők ugyanis 40%-kal, 1,5 milliárd dollárra vágták a cég becsült értékét és a Monzo további forrásokért kezdett el kuncsorogni befektetőinél.

Nem valószínű egyébként, hogy a Monzo bedobja a törülközőt rövidtávon, most éppen egy rakás új termék elindításával, prémium számlával és a személyzet leépítésével próbálják megmenteni a fintechbankot, ami eddig sikeres stratégiának bizonyult.

Érdekes, hogy a Starling Bank, a Monzo régi riválisa kifejezetten jól jött ki a Covid-krízisből, látszólag mindent jól csináltak, ami a Monzónál nem működött. Agresszív marketingkampányba kezdtek és részt vettek a brit állami kkv-mentőhitelek szétosztásában, ennek köszönhetően pedig

1 milliárd fontnyi új hitelt helyeztek már ki idén júliusig.

Szörnyű dolog ezt mondani, de a krízis lehetőséget adott nekünk arra, hogy új termékek fejlesztésére koncentráljunk, új dolgokat indítsunk és konszolidáljuk a pozíciónkat

– kommentálta Anne Boden vezérigazgató az éves számaikat.

A fintech vesztesége tavaly duplázódott, de 2020-ra már nyereséggel számol a vezetés.

Mi lesz a Revoluttal?

A Magyarországon is népszerű, több mint 250 ezer magyar felhasználóval rendelkező Revolut sem úszta meg karcolás nélkül a válságot. A fintechcég elsődleges csábereje a díjmentes devizaváltást kínáló, többdevizás prepaid-kártyában van, most viszont, hogy a turizmus földbe állt, sok ügyfél úgy látta, nem éri meg tovább fizetni a Revolut elsődleges bevételi forrását jelentő prémium szolgáltatásokat.

Bár a cég vezérigazgatója, Nik Storonsky májusban elismerte, hogy jelentősen visszaestek a bevételeik, úgy tűnik, nincs akkora baj a cégnél, hiszen folyamatosan ömlik be a pénz a kockázati tőkésektől, így még a leépítéseket is meg tudták úszni.

Mindenesetre, a Revolut vezetése gyorsan felismerte, hogy diverzifikációra van szükség: elkezdtek elmozdulni a nemzetközi turizmust kiszolgáló fintechcég profiljától és rohamléptekben kezdtek bele abba, hogy egy univerzális pénzintézetté alakuljanak, melynél csupán egy apró szelete a felkínált szolgáltatásoknak a nemzetközi devizaváltás.

Csak hogy néhányat említsünk a Revolut közelmúltban bejelentett projektjeiből:

sztenderd felhasználóknak is elérhetővé tették az arany- és kriptokereskedést,

kiadtak egy gyerekeknek való bankszámlát és bankkártyát,

elkezdték kiépíteni hitelezési rendszerüket,

létrehoztak egy Venmóhoz hasonló költségmegosztó felületet,

bevezettek egy ajándékküldő funkciót,

Magyarországon pedig banki partnerséget alakítottak ki a Raiffeisennel.

Ezen kívül a cég már régebb óta kínál részvényeket, biztosításokat a felhasználóinak, külső vállalatok bevonásával.

Sajnos a visszaeső bevételszámaikat a Revolut költségemeléssel is kiegészítette, ebből viszont azok, akik évi 1-2 alkalommal, külföldi nyaralások során használják csak a kártyájukat, valószínűleg semmit nem fognak érzékelni.

A Revolut egyik legnagyobb konkurense, az elsősorban nemzetközi pénzküldéssel foglalkozó Transferwise esete is érdekes. Bár hivatalosan ők nem küszködnek semmilyen pénzügyi nehézséggel, mert nemzetközi átutalásokra a karantén alatt is szükség van, a menedzsment valahogy mégis felismerte a diverzifikáció fontosságát és részvénykereskedési szolgáltatást kezdtek el kiépíteni, melytől egy évvel ezelőtt még mereven elzárkóztak.

Azért van, akik még jól is jártak

Persze nem csupán vesztesei vannak a Covid-válságnak. Sok nagy fintechcég kifejezetten ügyesen meg tudta lovagolni a krízis alatt történt online szolgáltatások iránti érdeklődésnövekvést.

Eleinte úgy tűnt, hogy Jack Dorsey Twitter-alapító fintechje, a Square is bajba került, mert kkv-knak biztosít fizetési megoldásokat, ezek forgalma pedig jelentősen visszaesett a Covid miatt. Aztán nekik is mentőövet dobott az állam: beszálltak az amerikai lakosságnak járó, 1200 dolláros stimulációs-csomagok kiosztásába,

emiatt pedig 167 százalékkal nőtt a második negyedévben a cég P2P appon realizált profitja.

A Square-t elsősorban olyan emberek keresték, akiknek nem volt korábban bankszámlájuk, mivel az állam a bankrendszeren keresztül osztotta ki a segélyeket, a Square Cash-sel viszont olyanok is folytathatnak pénzügyi tranzakciókat, akiknek nincs semmilyen banki kapcsolatuk.

A Square ügyfélállománya körülbelül 20%-ot hízott csak a Covid-válság alatt.

Első blikkre elég nagy volt a baj a Klarnánál is, a legnagyobb európai fintechcégnél is, hiszen

a svéd startup vesztesége hétszeresére ugrott az első félévben.



Ezt részben az okozta, hogy a részletfizetést teljesítő ügyfeleknél sajnos jelentősen megugrott a nem teljesítés. Ha valaki nem fizet a Klarnának, a fintechcég vállalja át a megrendelt termék kifizetését, de többé nem veheti igénybe az ügyfél a részletfizetési funkciót. Ez bár a cég oldaláról veszteséget jelent, vélhetően nem okoz kritikus problémát, hiszen egy ügyfél maximum 500 dollár értékben vásárolhat a Klarnán keresztül.

A részletfizetésre való vásárlást kínáló startup ügyfeleinek fizetésképtelensége 1,2 milliárd koronára nőtt, viszont ez az összeg mindössze 0,6%-a a Klarna teljes értékesítési volumenének.

A Klarna vesztesége viszont elsősorban nem emiatt ugrott meg, hanem mert a cég rengeteget költött expanzióra: többek közt az Egyesült Államokban is elindultak.

Még jobb hír, hogy a svéd startup forgalma jelentősen megugrott az internetes vásárlások népszerűsödése miatt, csak márciustól áprilisig 21%-ot ugrott a Klarna brit, illetve 20%-ot az amerikai tranzakciós volumene,

összesen a félévben mintegy 44%-ot nőtt a Klarnán keresztül lebonyolított vásárlások teljes volumene.

Mindez a cég bevételeiben is meglátszott: 4,6 milliárd koronára tettek szert az első félévben, ami 37%-os növekmény a 2019-es bázishoz képest.

