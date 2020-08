Kereszttűzben a Fortnite: szabályos háború robbant ki a tinik kedvenc videojátéka körül

Lényegében kettészakadt a Fortnite, a világ egyik legnépszerűbb videojátéka az Apple és a játékot kiadó Epic Games jogi csatározása miatt. Azok, akik Apple-eszközökről játszanak, nem tudnak hozzáférni a Fortnite legújabb nagy updatejéhez, a Season 4-hez, mert az amerikai techcég leszedte a kínai tulajdonossal rendelkező fejlesztő alkalmazását az App Store-ról. Az Apple-eszközöket használó gamerek nemcsak frissíteni nem tudják ezentúl a Fortnite-ot, hanem más platformok játékosaival sem tudnak együtt játszani. Az Apple-Epic jogi háború kezd egyre inkább elmérgesedni, mindkét szereplő nagyobb szeletet szeretne szerezni a világ legnagyobb árbevételű videojátékából, a vitának pedig nemcsak a gamerek, hanem filmesek és tudósok is a kárvallottjai lehetnek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Igazi fejőstehén a Fortnite

Körülbelül 350 millió ember játszik a Fortnite-tal, a világ egyik legnépszerűbb videojátékával. Bár az Epic Games alig 3 éve dobta piacra a játékot, játékos számában megelőzött már olyan játékokat is, mint a World of Warcraft, a League of Legends vagy a GTA V.

Bár a Fortnite ingyenesen játszható,

2018-ben már 2,4 milliárd dollárnyi bevételre tett szert az Epic Games a játékon keresztül.







A Fortnite-on keresztül úgy szerez az Epic pénzt, hogy

a karakterek megjelenését megváltoztató „skineket” értékesítenek,

a játékosok vehetnek egy prémium szolgáltatásnak megfelelő „Battle Pass-t”, mellyel exkluzív tartalomhoz férhetnek hozzá,

pénzért vásárolható a játékon belüli prémium-fizetőeszköz, a „V-bucks,” melyből szintén kozmetikai módosításokat, karakter-animációkat lehet vásárolni.

Bár ezek a dolgok a játékban semmilyen játékteljesítményben kifejezhető előnyt nem jelentenek, mégis olyan sokan vásároltak ezekből a kozmetikai dolgokból, hogy a

Fortnite lett tavaly a legnagyobb bevételt elkönyvelő videojáték az egész világon.

Minden a pénzről szól

Bár sokan aggályosnak tartják az Epic Games kínai üzleti kapcsolatait kiberbiztonsági szempontból, az Apple-lel való vita nem kapcsolódik a Donald Trump és Kína közt zajló tech-háborúhóz, mely felőrölte a WeChatet, a TikTokot és a Huaweit is.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 12. Ez már háború! Több milliárd ember kedvenc alkalmazásait darálná be Trump

Az Apple azután rágott be az Epic Games-re, miután az augusztus 13-án bevezetett egy olyan fizetési mechanizmust, amely az App Store-t megkerülve, a játékon belül kínál fel a gamereknek lehetőséget arra, hogy skineket, V-buckst vagy Battle Passokat vásároljanak. A közvetlen Epictől való vásárlási rendszernek köszönhetően mintegy 20%-kal olcsóbbak lettek a prémium itemek, mivel kiütötték a Google és az Apple által felszámított jelentős, mintegy 30%-os marzsot.

Az Apple szinte azonnal kidobta a Fortnite-ot az App Store-ból, mondván, hogy az Epic Games megsértette a felhasználói feltételeket, melyekben kimondják, hogy a játékban lefolytatott tranzakcióknak csak az Apple rendszerein keresztül szabad megtörténnie.

Az Epic egyből ellentámadásba lendült:

beperelték az Apple-t,

hashtag-kampányt indítottak a #FreeFortnite címke alatt,

Apple-ellenes tournamentet indítottak a játékon belül,

és készítettek egy Apple-t parodizáló videót is, melyben az App Store monopolhelyzetét kritizálják.

Az Apple sem hagyta annyiban a dolgot:

megpróbálta letiltani az Epic Games fejlesztői fiókjait és az Unreal Engine-t is, melyet számos másik videojáték, filmesek, sőt, még tudósok is használnak.

Egyelőre a bíróság az Unreal Engine letiltása ellen határozott, mondván, hogy ez nem sértette meg a felhasználó feltételeket, viszont elutasították az Epic Games kérelmét, hogy átmenetileg állítsák vissza az App Store-hoz való hozzáférést.

Az Apple végül pénteken mégis letiltotta az Epic fejlesztői fiókjait, de az Unreal Engine-t működtető külön fiókot a bírósági végzés miatt nem korlátozták.

Halkan azért annyit érdemes megjegyezni, hogy bár az Epic Games igyekszik úgy beállítani a dolgot, mint egy nemes küzdelmet a monopolhelyzetben lévő tech-óriások ellen, azért nem osztották vissza a teljes, 30%-os marzsot, amit megspóroltak a gamereknek, hanem kb. 10%-ot lenyeltek belőle. Persze szép gesztus volt az Epictől az árvágás és az imidzsüknek is biztos jót tesz, azért túlzás lenne azt állítani, hogy egy monetáris haszon nélküli, pusztán nembeli küzdelmet folytatnak az Apple ellen.

Most akkor kétféle Fortnite lesz?

Azok a játékosok, akik Apple-eszközökön játszanak a Fortnite-tal, továbbra is játszhatnak vele, de – amíg a vita meg nem oldódik valahogy -, nem fognak frissítéseket kapni és a cross-platform támogatást is elvesztik.

Ez azt jelenti, hogy

az Apple-eszközöket használók már nem férnek hozzá a Fortnite legújabb, nagy frissítéséhez, a Chapter 2, Season 4-hez, így sok fiatal gamer szívfájdalmára kimaradnak az új, Marvel-témájú játékélményből is,

a Fortnite-ot többé nem lehet újonnan telepíteni Apple eszközökre,

csak más, ugyanazt a nem frissített verziót használó Apple-játékosokkal tudnak együtt játszani.

A jogi vita ideje alatt az Epic azt tanácsolja felhasználóinak, hogy lehetőleg játszanak a Fortnite-tal más platformokon.

Az Apple mellett egyébként a Google is letiltotta a Fortnite-ot a Play Store-ból, de az androidos eszközökön továbbra is játszható és updatelhető marad a játék az Epic saját rendszerén, illetve a Samsung Galaxy Store-on keresztül.

Címlapkép: Getty Images