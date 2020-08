Mibe érdemes fektetni koronavírus idején? Warren Buffett már lépett

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Warren Buffett befektetési guru cége, a Berkshire Hathaway vasárnap sajtóközleményben jelentette be, hogy 5 nagy japán vállalatban is 5 százalék feletti tulajdonrészt szerzett, ráadásul elkötelezettek a pozíciók hosszú távú megtartásában, mivel az érintett vállalatok hosszú távon is értéket tudnak teremteni. Az öt cég a Mitsubishi, a Mitsui, a Itochu, a Marebuni és a Sumitomo.