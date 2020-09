Egyre kisebb tortából egyre nagyobbat harap ki a cseh brókercég a magyar tőzsdén

A júliushoz képest enyhe forgalomnövekedés volt tapasztalható augusztusban a BÉT-en, de a forgalom még mindig alacsony szinten ragadt, a koronavírus és az árfolyamok meredek esése miatt megélénkülő érdeklődés eltűnt a magyar tőzsdén, a forgalom a válság előtti szint alatt stabilizálódik, nagyon messze vannak már a márciusi-áprilisi csúcsok. A brókercégek rangsorában a Wood az élre tört, 28 százalékos piaci részesedést ért el, a cseh bróker az egyre kisebb tortából egyre nagyobbat harap, míg magyar riválisai piacot veszítenek.

Furcsa leírni ilyet, de a koronavírus járvány hatása a világ tőzsdéire inkább pozitív, mint negatív. Az amerikai részvényindexek augusztusban is új csúcsra mentek. A befektetők a hónapban a javuló kínai makroadatokra, a lassan javuló amerikai munkanélküliszámra, illetve a FED-re figyeltek. A héten Jackson Hole-ban tartott tanácskozáson Jerome Powell átalakította a jegybanki inflációs célt, és gumiszabályt létrehozva 2 százalékos átlagos határozott meg. A befektetők örülnek az új szabálynak, az esetleges szigorítás ezzel látómezőn kívülre került.

A befektetőket csak kevéssé foglalkoztatta augusztusban a koronavírus-járvány, pedig több régióban, köztük Európában is fokozatosan romlik a helyzet. A szeptember beköszöntével az európai országokban egyre növekvő esetszámokról érkeznek jelentések, és már az áprilisi számokhoz közeli betegszámokkal is találkozhatunk. Ezzel szemben a tőzsdéken öröm honol, a DAX közel 6 százalékkal értékelődött fel, míg a tengerentúli indexek még ezt is túlteljesítették, a Nasdaq 11 százalékot, míg az S&P 500 7 százalékot emelkedett.

A magyar tőzsde lemaradó volt augusztus hónapban is, a BUX stagnált, a legnagyobb komponens OTP 3,4 százalék mínuszban fejezte be a hónapot, de a MOL mínusz 2,4 százalékos eredménye sem elhanyagolható. A blue chipek közül a Magyar Telekom stagnált, míg a Richter szép teljesítményt nyújtva több mint 7 százalékkal erősödött. A kispapírok közül a legjobban a Masterplast szerepelt, amelynek gyorsjelentéséről korábban írtunk. A cég árfolyama közel 13 százalékot értékelődött fel.

A forgalom enyhén növekedett júliushoz képest, de le se tagadhatnánk, hogy még mindig nyár van, a teljes forgalom 164 milliárd forint volt. Szokás szerint az OTP részvényével kereskedtek a legtöbben, a bankpapír az összforgalom mintegy 57 százalékát adta. A bank a hónapban nagy tételben vette a részvényeit, 920 000 darab saját részvényt vett, akadt olyan nap is, amelyen a vásárlás mértéke a bankpapír forgalmának 23 százalékát tette ki. A BUX forgalmának 93,6 százalékát három részvény adta, az OTP mellett a Richter 21,4 százalékkal és a Mol 14,9 százalékkal vette ki a részét a havi forgalomból.

A brókercégek rangsorában a Wood került az élre, a cseh brókercég alaposan megerősítette pozícióit augusztusban, megbízásaik a teljes forgalom mintegy 28 százalékát tette ki. A második helyre az Erste került, 24,4 százalékkal, míg a harmadik a Concorde lett, 20,3 százalékkal. A 3 legnagyobb szolgáltató ügyfelei bonyolították a forgalom majdnem 73 százalékát.

A magyar állam a befektetési szolgáltatókra még a 2008-as válság idején különadót vetett ki, amelynek a válság után sem csökkent. Ráadásul, a különadó a Magyarországon szolgáltató külföldi székhelyű brókercégekre nem vonatkozik, ezzel sújtva a hazai szereplőket, ez pedig a verseny, a pozíciók alakulásán is látszik.

Címlapkép:Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images