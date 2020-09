Elárulták a profi befektetők, hogy folytatódhat-e a tőzsdék szárnyalása

Rekordmagasra szárnyaltak az amerikai tőzsdék az elmúlt néhány nap során, a történelem legrövidebb medvepiaca volt a koronavírus miatt kirobbant összeomlás. A magyar befektetési alapokat kezelő rutinos befektetők alapvetően optimisták a piacok jövőjével kapcsolatosan, többen is úgy gondolják, hogy a második hullám már nem lesz olyan durva, mint az első, hiszen nem éri az egészségügyet teljesen felkészületlenül, így remélhetőleg a lezárásokra sem lesz szükség. Közben jótékonyan hathat a piacokra az is, hogy a világ kormányai, jegybankjai rekordösszegű stimulációs csomagokkal támogatják a gazdaságaikat. Persze bezavarhat még a novemberi amerikai elnökválasztás és a kínai-amerikai kereskedelmi háború is, ha folytatódik az emelkedés ősszel, valószínűleg közel sem lesz a szárnyalás töretlen.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben négy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Talán nem lesz olyan durva a második hullám

Augusztusban új csúcsokra ugrottak az amerikai részvényindexek, ezzel gyakorlatilag alig több mint hat hónap alatt ledolgozták a koronavírus-válság hatását a tőzsdék. A fejlett piacok is ledolgozták már az esés nagyját.

Érdekes kérdés, hogy meddig tart még ki a jó hangulat a piacokon. A magyar befektetési alapokat kezelő profik szerint alapvetően inkább pozitív a kép.

Egy szakember kiemeli: a jegybankok rekordösszegű stimulációs csomagokkal támogatják a gazdaságot, közben pedig épp most készül elő az újabb lakossági mentőcsomag, mindez pedig jótékonyan hathat a piacok teljesítményére is. Egy profi befektető hozzáteszi: felmérések szerint az egyéni befektetők között az utóbbi hetekben folyamatosan nőtt a további árfolyamemelkedést várók aránya. Olyan szakértő is akad, aki kifejezetten óvatosságra int és megjegyzi: a munkaerőpiac még közel sem heverte ki a válságot.

Egy másik portfóliómenedzser kiemeli: előfordulhat, hogy a második hullám már kevésbé lesz durva, hiszen több hatékony gyógymód, pontosabb tesztek elérhetők a piacon, hamarosan pedig remélhetőleg a vakcina is megjelenik. Egy harmadik szakértő kevésbé optimista: aggasztónak látja a növekvő európai esetszámot és a kínai-amerikai kereskedelmi háború újbóli éleződését is. Hozzáteszi viszont: olyan szintű gazdasági leállásra, mint amilyen tavasszal volt, valószínűleg nem fog még egyszer sor kerülni.

A régiónkkal kapcsolatosan egy profi befektető megjegyzi: A nulla százalékos globális kamat- és hozamkörnyezet továbbra is kedvez a hazai kötvénypiac számára is, de az MNB is támaszt nyújt az állampapírpiac hosszú szegmensének. Egy másik szakember elmondta: a régiónkban jól kezelték az első hullámot is, így remélhetőleg a második hullámot is sikerül megfogni. Hozzáteszi: eddig a befektetőket nem ijesztette meg a járvány újabb hulláma. Van olyan portfóliómenedzser, aki viszont figyelmeztet: az iskolák megnyitásával újra felerősödhet a járvány terjedése.

Több profi befektető is figyelmeztet: rövidtávon indokolt lehet a részvénykitettség tartása, viszont az amerikai elnökválasztás közeledtével, illetve a járványügyi helyzet alakulásával megnőhet a volatilitás. Van, aki viszont optimista: úgy látja, hogy az év végén jöhet egy újabb mikulásrali, ahogy az ösztönző-intézkedések beérnek.

Két profi befektető is most inkább az aranyban lát fantáziát: mindketten indokoltnak tartják a nemesfém további drágulását.

Nézzük a mintaportfóliókat!

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókon most enyhe elmozdulás látszik a kockázatosabb eszközök felé, míg pénzpiaci és kötvénykitettségét inkább leépítette a legtöbb befektető.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget viszont továbbra is pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután hedge fundokban / abszolút hozamú alapokban, majd hazai kötvényekben.

Az elmúlt hónapokhoz képest egyébként nem változott jelentősen a portfóliók összetétele.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images