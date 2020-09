Földbe álló légitársaságok: több mint 16 ezres leépítés a United Airlinesnál

A United Airlines amerikai légitársaság szerdán jelentette be, hogy október elejétől több mint 16 000 állást tervez megszüntetni, miután a cég szövetségi támogatása szeptemberben véget ér. A koronavírus járvány miatt a légitársaságok továbbra is nehéz helyzetben vannak, szinte minden komolyabb szereplő járatcsökkentést és leépítéseket tervez.

A múlt héten több anyagban foglalkoztunk vele, hogy a nagy amerikai légitársaságok folyamatos leépítéseket terveznek, előbb a Delta Airlines jelentett be létszámcsökkentést, majd a United Airlines is bejelentést tett pilótái elbocsátásáról. Sajnos a pilóták elbocsátásával párhuzamosan most bejelentették, hogy összesen 16 370 állás szüntetnek meg, beleértve az eddig bejelentett 2850 pilótát, 6920 légiutas-kísérőt, 2010 szerelőt, de 2 260 embert is elküldenek a földi kiszolgáló személyzetből, és vezetői szinten is 1400 embertől válnak meg.

A leépítés végső száma még kedvezőbb is az előre prognosztizáltnál.A légitársaság júliusban arra figyelmeztetett, hogy több mint 36 000 munkavállalójától válhat meg a továbbra is gyenge kereslet miatt. A 2019 végén még 90 000 embert foglalkoztató United ezzel dolgozói 40 százalékától vált volna meg.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy munkavállalóik ezrei egyeztek meg a céggel korkedvezményes nyugdíjazásban, csökkentett óraszámú munkában, de voltak, akik fizetés nélküli folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek.

A járvány mélyebbre sodort minket és tovább tartott, mint bármelyik szakértő előre jelezte volna, egy olyan környezetben, ahol az utazási igény annyira visszaesett, hogy a United nem tarthatja fenn azt a személyi állományt, amely jelenleg jelentősen meghaladja a menetrendünk szükséges szintjét.

-írták a személyzetnek küldött belső levélben.

A légitársaságok újabb támogatásokért lobbiznak Washingtonban az állások megmentésére, miközben az iparág tovább szenved. A cégek havonta 5 milliárd dollárt égetnek el, és a repülőik 30 százaléka használaton kívül van. A járataik gyenge kihasználással üzemelnek, hiszen az utazások száma 70 százalékkal csökkent.

A cég szektortásai is veszélyben vannak, az American Airlines múlt héten jelentette be, hogy 19 000 dolgozót bocsát el a szövetségi segítség nélkül. Az önkéntes távozásokkal a dolgozóik mintegy 30 százalékától válnak meg.A Delta Airlines több mint 2000 pilótát tervez elküldeni, de a pontos számot még nem jelentették be.

A légitársaságoknak a -kapott támogatások miatt- kormányzat szeptember 30-ig megtiltotta az alkalmazottak leépítését, ám a határidő lejártával a dolgozók védtelenné válnak.

DONALD TRUMP SEGÍTSÉGET ÍGÉRT A BAJBA JUTOTT MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS A CÉGEKNEK, ÁM PONTOS RÉSZLETEKET EGYELŐRE NEM KÖZÖLT.

A United Airlines árfolyama 58 százalék mínuszban van az évben, bár mélypontjához képest közel 100 százalékot emelkedett.

