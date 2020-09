Hatalmas veszteség az Absolut Vodkán, de optimista a Jameson gyártója

A Pernod Ricard, amely kezében többek közt olyan márkák találhatók, mint a Jameson, Martell Cognac, Chivas Regal, Absolut Vodka és a Ballentine’s szerdán tette közzé az éves pénzügyi jelentését. A cégnél félévtől félévig, tehát 2019. június 30-tól 2020 június 30-ig tart a pénzügyi év. A jelentésben eladás- és profitcsökkenésről számoltak be, ám részvényeik mégis emelkedtek.

A csoport teljesítménye a pénzügyi év első felében még erős volt, az organikus növekedés 2,7 százalék lett és a jövedelmezőség is emelkedett. A koronavírus hatás a pénzügyi év második felére fejtette ki hatását, az év teljes bevétele végül 8 448 millió euró lett, ami 8 százalékos teljes csökkenéstj elent az előző időszakhoz képest. A pénzügyi negyedik negyedévben( 2020. márc. - 2020. jún. ) 36 százalékkal csökkent a bevételük a repterek lezárásának és a karanténoknak következtében. A társaság nettó eredménye 329 millió euró lett,miután 1 milliárd eurós leírást hajtottak végre az Absolut Vodka gyenge teljesítménye miatt.

A leírás miatt profit soron a cégcsoport eredménye 77 százalékot esett.

Alexandre Ricard, a csoport elnök-vezérigazgatója optimista a jövőt illetően:

"Új lehetőségek adódtak a digitális platformok, mint a Zoom vagy Facebook virtuális partijainak köszönhetően"

Ricard nem feledkezett meg a dolgozókról sem:

A csoport nagyon ellenállónak bizonyult a 2020-as pénzügyi évben, és megmutatta gyorsaságát és képességét az ellátási láncok fenntartásában, a költségek kontrolállásában és a készpénz kezelésében. Ezúton szeretném megköszönni dolgozóink kivételes elkötelezettségét ebben a nehéz időszakban.”

A cég fontosabb márkái vegyesen teljesítettek, volt, amelyik szinte teljesen ellenálló volt a vírus ellenére, és volt, amelyet nagyon megütött a pandémia. A stratégiailag fontos nemzetközi márkák összességében 10 százalékos bevételcsökkenést szenvedtek el.

A bourbon és a scotch

Az pénzügyi első félévben 9 százalékkal nőttek a Jameson eladások, minden régióban erős volt az értékesítés, míg a második fél évben ( 2020. január-június ) 14 százalékot esett az értékesítés. Az általánosnál is jóval kevesebb italt adtak el a világon, így ezzel az eredménnyel is növelni tudta piaci részarányát a fontosabb piacokon, ideértve többek közt USA, Írország, Németország és Ausztrália piacait is.

Scotch fronton már nagyobb visszaeséseket láthatunk, a Chivas Regal eladásai mintegy 17 százalékkal a legnagyobb mértékben csökkentek. A Ballantine’s eladásai 8 százalékkal estek vissza. A különlegesebb whiskykre a járvány alatt is nagy a kereslet, a prémium kategóriás Royal Salute eladásai 2 százalékkal csökkentek, ám a The Glenlivet whisky eladásai még nőni is tudtak. A whiskyből 2 százalékkal több fogyott, köszönhetően az elképesztően magas 60 százalékos kínai növekedésnek.

A nagy vesztes, az Absolut Vodka és a konyak

Az Absolut Vodka már a járvány előtt is szenvedett, a pénzügyi év első félévében is csökkentek az eladásai, de a bomba csak a második félévben robbant, mintegy 24 százalékkal csökkent az értékesítés. A prémium kategóriás vodka ezzel 11 százalékos csökkenést szenvedett el.

A csoport konyakmárkája, a Martell óriási esést szenvedett el a második pénzügyi félévben, év/év bázison mintegy 59 százalékot csökkent az értékesítés. Az első félévi eredménnyel együtt 20 százalékot csökkent a konyak értékesítése.

A kihívások ellenére a cég speciális márkái jó teljesítményt nyújtottak az pénzügyi évben, az értékesítés 7% -kal nőtt. A csoport ezt a „kedvezőbb földrajzi kitettségnek” tulajdonította, a Lillet, az Altos Tequila és a Redbreast ír whisky „dinamikus” növekedésével. Érdekesség, hogy Agave portfóliójuk 25 százalékkal tudott nőni. A egyéb fontosabb márkák között a és a Havana Club egyszámjegyű csökkenést könyvelhetett el, míg a Malibu 5 százalékos növekedéssel zárt.

A fontosabb piacok

A kínai piacon, amely a csoportos eladások 9 százalékát adja, és a csoport második legnagyobb piaca, a negyedik negyedévben javultak a trendek a bárok és éttermek fokozatos újranyitásával. A bárok és éttermek mintegy 90 százaléka újra megnyílt, ami a teljes piacot jelentette, mert a cégek 10 százaléka tönkrement.

A kulcsfontosságú amerikai piacon a teljes pénzügyi év értékesítése 6 százalékkal csökkent, de a vezérigazgató megjegyezte, hogy a bárok és az éttermek bezárása miatt az e-kereskedelem nagyon fellendült. Elmondta, hogy az összes fontosabb márkájuk növelni tudta piaci részesedését.

Európában az eladások 6 százalékkal estek,kivéve az Egyesült Királyságot, ahol még 2 százalékkal nőttek is. A trendeket jelzi az értékesítésben a 92 százalékos e-értékesítés növekedése.

Ázsiában és a világ többi részén az eladások 14 százalékkal csökkentek, elsősorban a kínai utazási korlátozások miatt.

A vezérigazgató optimista a jövőt illetően:

„Maradunk a stratégiánknál és felgyorsítjuk digitális átalakulásunkat szigorú fegyelem fenntartása mellett, tudatos befektetési döntésekkel. Kihasználjuk a gyors alkalmazkodási képességünket, hogy megragadjuk az új lehetőségeket”

A vezérigazgató elmondta, hogy a kihívások valószínűleg jóval 2021 után is folytatódni fognak. A cég a bizonytalan koronavírus helyzet miatt pénzügyi előrejelzést nem tett közzé, viszont javuló trendekről számolt be Ázsiában.

A Pernod Ricard az évben 10 százalékkal került lejjebb, a mai kereskedésben emelkedik.

Címlapkép:Absolut,Vodka. (Photo by: Newscast/Universal Images Group via Getty Images)