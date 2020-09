Figyelmeztetést kaptak a világ élvonalába tartozó nyugdíjrendszerei

Felügyeleti fellépéssel nézhetnek szembe a dán és holland nyugdíjalapok, mivel az utóbbi időben egyre inkább a rövid távú hozamszerzésre összpontosítottak, a hosszabb távú célok pedig háttérbe szorultak. A felügyelet szerint ez nincs jól így – számol be a hírről a Bloomberg.

A koppenhágai felügyeleti szervnek nem tetszik, hogy a nyugdíjalapok az utóbbi időben egyre inkább a rövid távú haszonszerzésre álltak rá, a hosszú távú célok pedig háttérbe szorultak.

A felügyeleti szerv vezetője egy interjúban beszélt arról, hogy a nyugdíj sok ember számára a jövedelem fő forrását jelenti, ezért nem szabad úgy tekinteni rá, mint a tejszínhabra a torta tetején. Elmondása szerint kormányzati és a nyugdíjbefektetési iparág képviselőivel készül a közös egyeztetés arról, merre is kellene vinni a nyugdíjbefektetések fókuszát.

A dán nyugdíjrendszer már régóta a világ élvonalába tartozik, de az utóbbi évek alacsony hozamkörnyezetére a dán nyugdíjalapok is a kockázatosabb, kevésbé likvid befektetések felé mozdultak el, hogy extra hozamokat érhessenek el.

A felügyelet vezetője szerint, mivel a dán nyugdíjrendszer sok országnak egyfajta követendő példát jelent, előállhat az a probléma, hogy Európa nyugdíjportfóliói már sokkal inkább úgy fognak kinézni, mint egy alapkezelős termék. Márpedig nem szabad szem elől téveszteni a nyugdíjmegtakarítások valódi és hosszú távú célját.

A dán felügyeletnél már most is zajlik egy nyomozás azzal kapcsolatban, hogyan értékelik be a nyugdíjalapok az alternatív eszközöket. Miután azok kevésbé likvidek, nehezebb őket beárazni, így sok kérdést vet fel könyv szerinti értékük valós meghatározása.

