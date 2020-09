Zsiday Viktor: új drogot találtunk

Alacsony kamatok, pénzbőség, egymástól elváló árfolyamok és gazdaság – úgy tűnik, mintha ez lenne az új norma a világban. Zsiday Viktor, a Citadella alap portfóliómenedzsere szerint a koronavírus óriási változást hozott a makrogazdasági politikában, átléptük a Rubicont és új drogot talált magának a piac.



Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője Zsiday Viktorral, a Citadella alap portfóliómenedzserével közösen nyitotta meg a Portfolio Private Investor Day online rendezvényét, a két szakember a gazdasági növekedésről, a tőzsdék irányáról és a koronavírus okozta hatásokról beszélgetett:

Zsiday Viktor elmondta, hogy márciusban azt látta, hogy nagy pánik alakult ki a piacokon, két hónap után is úgy tűnt, hogy a koronavírus okozta gazdasági visszaesés nem fog egyik napról a másikra eltűnni. A befektetők pozícionáltsága nagyon negatív lett, sokan nem hitték el az emelkedést.

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a koronavírus pontosan ugyanúgy, mint az influenza, erősen szezonális. Ez azért fontos, mivel tudjuk, hogy a vírus nagyon terjedékeny, így ha csökken a kontaktok száma, le lehet vinni takaréklángra a vírust – mondta. Amennyiben pedig erősek a szezonális hatások, viszonylag enyhe védekezéssel kordában lehet tartani, mint ahogy azt nyáron is láttuk. Ősszel viszont újra felélénkülhet a vírus terjedése.

A koronavírus óriási változást hozott a makrogazdasági politikában: korábban a jegybankok pénznyomtatással és állampapír-vásárlással feltolták a részvénypiacok és ingatlanpiacok árát.

Most, a vírus hatására a modern monetáris elmélet gyakorlottá vált a világban: valódi pénznyomtatás kezdődött, az államok költekezését a jegybankok megfinanszírozzák. Átléptük a Rubicont.

A jövőre nézve ez azt is jelentheti, hogy az államok és jegybankok közösen léphetnek fel ilyen esetekben.

Új drogot találtunk

– mondta. Van egy új eszköz, amit bátran fog mindenki használni. Hosszú távon szerinte ez pozitív a piacokra nézve.

Az egyedi sztorikkal kapcsolatban kiemelte, hogy amikor egy ország vagy szektor súlya egy indexben nagyon megnő, az jól jelzi, hogy ott valami probléma, buborék van. Ilyen volt a 2000-es dotcom lufi idején is. Most is ez történik,

a technológiai cégek súlya iszonyatosan meghízott, 5-6-7 éves távon valószínűnek tartja, hogy a nyersanyagcégekbe vagy bankokba történő befektetés nagyobb hozamot hozhat.

Egy nagyon nehéz ősz/tél lesz a koronavírus miatt- mondta, a gazdaság szenvedni fog tavaszig, de óriási stimulusok lesznek minden gazdaságban. Ott lesz a legerősebb, ahol erősebb a döntéshozatal, éppen ezért Amerikában erősebb stimulus várható, mint Európában. A dollár a következő 12 hónapban szerinte lejtőre fog kerülni, éppen a jelentős dollárnyomtatás miatt.

Zsiday szerint ez a mostani időszak nagyon hasonlít a ’99-es év végére, 2000-es évek elejére a technológiában, gyakran az történik, hogy az emelkedés lezáró szakaszában óriási csapkodások történnek. Elképzelhető, hogy ez a mánia a Nasdaqban még eltart egy ideig.

Rövid távon szerinte a járvány fogja meghatározni a tőzsdék mozgását, de hosszabb távon a gazdaságpolitikai döntéshozókra kell figyelni, megvan-e hajlandóságuk arra, hogy kisegítsék a gazdaságot egy újabb beesés esetén. Szerinte megmarad a pénznyomda és a hajlandóság.

Szó volt az infláció alakulásáról is, amelyről Zsiday úgy véli, változatlan minőségű fogyasztói kosarat mutat, de ez már nem azt az inflációt mutatja, amit az emberek gondolnak, hogy mutatja. Ebből kiindulva elmondása szerint a MÁP+ egy borzasztó világban az egyik legjobb választás lenne.

Előbb-utóbb lesz infláció, így hosszabb távon érdemes inkább reáleszközökbe fektetni.

Az előző időszakok óriási bikapiaca után az árak még évekig stagnálhatnak – mondta az ingatlanpiaccal kapcsolatban. Szerinte a magyar lakásárak nem fognak tudni nagyot csökkenni, de túlzott emelkedés sem várható.

Elmondása szerint érdemes pár hónapot várni, ha valaki most fektetne be, ha nagy para ütne be a gazdaságban, akkor érdemes befektetni részvényekbe és aranyba és abban ülni években.