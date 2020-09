Bajban a magyar nyugdíjrendszer: egyre kevesebb a fiatal a pénztárakban

Nagyot ugrott tavaly az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak kezelt vagyona, azonban ez nem annyira a tagok megnövekedett befizetéseinek, sokkal inkább a tőkepiacok emelkedésének köszönhető. A taglétszám mindkét pénztártípusnál csökken, és különösen aggasztó, hogy egyre kevesebb fiatal választja az öngondoskodásnak eme formáját.Erről a témáról bővebben is szó lesz november 10-ei Öngondoskodás 2020 konferenciánkon.

Nagyot ugrott az önkéntes pénztárak vagyona tavaly

Jót tett a tavalyi emelkedő tőkepiaci környezet az önkéntes pénztárak vagyonának. az MNB Aranykönyve szerint a legnagyobb szereplők mind növelni tudták kezelni vagyonukat tavaly.

Közülük is kiemelkedik az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, amely a legnagyobb hazai szolgáltatóként 288 milliárd forintos vagyon felett őrködött 2019 végén.

Az OTP-t követi

a második helyen 213 milliárd forinttal az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár,

a harmadikon pedig az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár 195 milliárddal.

A legnagyobb arányú vagyongyarapodást egy év alatt az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár tudhatja a magáénak közel 15%-kal, őket az OTP, majd szinte fej-fej mellett a Honvéd és Vasutas önkéntes pénztárak követik.

Nem változik sokat a fenti sorrend akkor sem, ha taglétszám alapján rendezzük sorba a hazai szolgáltatókat:

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszáma volt a legmagasabb a piacon tavaly 231 ezer fővel, ezt követi az Allianz 174 ezerrel, majd az Aegon 173 ezerrel.

A taglétszámot látva összességében megállapítható, hogy a pénztárak az utóbbi években nem tudtak érdemi bővülést elérni az új tagok bevonzását tekintve, sőt, tavaly két pénztárat leszámítva a nagyok mind létszámcsökkenést szenvedtek el. Létszámbővülést egyedül a Vasutas és az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár könyvelt el 2019-ben.

Nem mutat kedvező trendet az alábbi ábra sem, amely szerint a fiatalabb, 16-29, illetve 30-44 év közöttiek aránya tagokon belül minden évben egyre csökken, pedig pont őket kellene minél nagyobb arányban bevonzani a rendszerbe:

Hasonló trendet mutat a kezelt vagyon kormegoszlása is: látható, hogy a fiatalabb pénztártagok vagyona javarészt stagnál, inkább az idősebb korosztály tesz többet féle a nyugdíjas évekre (ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a nyugdíjhoz közeledve többet takarítanak meg).

A kiegyensúlyozott portfóliók a népszerűbbek

Az önkéntes pénztári portfóliók közül egyértelműen a kiegyensúlyozott, részvényeket és kötvényeket nagyjából megegyező arányban tartó portfóliók a legnépszerűbbek a kezelt vagyon alapján.

A legnagyobb magyar önkéntes portfóliók közül az OTP kiegyensúlyozottja a legnagyobb 210 milliárd forinttal, ezt követi az Allianz, majd az MKB kiegyensúlyozott portfóliója 172, illetve 121 milliárddal.

A legnagyobb portfóliók közül két növekedési portfólió végzett az élen a hozamszerzésben:

tavaly az OTP Növekedési portfóliója 16,3%-ot hozott tagjainak,

ezt követte az Aegon Növekedési portfóliója 14,3%-kal.

A harmadik helyre az OTP Kiegyensúlyozott portfóliója fért fel 12%-os hozammal.

A tőkepiacok menetelésének köszönhetően tavaly szinte minden pénztárnál vonzó hozamokat lehetett látni, az idei első negyedévben azonban jelentősebb visszaesés volt, köszönhetően a koronavírus-válságnak. Ezt valamelyest a pénztárak a második negyedévben le tudták dolgozni, de a piacok hektikussága miatt kérdés, mit hoz 2020.

A magánnyugdíjpénztárak vagyona is nőtt

A magánnyugdíjpénztárak is sokat köszönhetnek a tőzsdék tavalyi emelkedésének, mind a négy magánkassza növelni tudta vagyonát, annak ellenére, hogy a taglétszám évek óta csökken. Fontos megjegyezni, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyona nagyobb arányban van részvényekbe fektetve, mint az önkéntes társaiké, így egy-egy kedvezőbb tőkepiaci felívelés jelentősebb nyereséget is hoz a konyhára (másik oldalról ennek hátulütői is megvannak).

A legnagyobb magánnyugdíjpénztár továbbra is a Horizont, amely tavaly 170 milliárd forintnyi vagyonnal bírt.

Ezt a Szövetség nyugdíjpénztár követi 41,6 milliárddal, a harmadik helyen a Budapest magán-nyugdíjpénztári ága van 38,6 milliárddal, az MKB pedig 20,4 milliárdot kezelt.

A fenti sorrendet kapjuk akkor is, ha taglétszám alapján készítünk listát a magánkasszákról. A Horizontnak van a legtöbb tagja, tavaly év végén valamivel több, mint 35 ezren voltak a pénztárnál. A számokból azonban látszik, hogy évről évre egyre csökkent a magánnyugdíjpénztárak taglétszáma.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók közül több növekedési, azaz részvénytúlsúlyos portfólió került be a legnagyobb vagyont kezelő portfóliók közé.

Ezek között a Horizont növekedési portfóliója a legnagyobb 100 milliárd forintos vagyonnal, ezt követi a Horizont Kiegyensúlyozott 56 milliárddal, a harmadik helyen pedig a Szövetség Növekedési portfóliója végzett közel 30 milliárddal.

A fenti portfóliók közül kettő, a Budapest Kiegyensúlyozott és a Szövetség Növekedési portfóliója is 13% feletti hozamot ért el tagjainak tavaly, de 10% felett volt a Horizont, az MKB és a Budapest Növekedési portfóliója is, vélhetően a nagyobb arányú részvénysúly miatt.

