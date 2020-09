Befektetés 2020. szeptember 15. 10:21 10 izgalmas program a most csütörtökön kezdődő Műtárgyak Éjszakájáról – Műteremlátogatás, előadás, tárlatvezetés és filmvetítés is várja az érdeklődőket

műtárgy.com Cikk mentése Megosztás

Most már pillanatokon belül elrajtol a negyedik Műtárgyak Éjszakája, ami szeptember 17. és 19. között izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja a művészetek szerelmeseit. Az esemény rendkívül sokféle módon közelít a műtárgyak varázslatos világához, így mindenki kialakíthatja a saját, neki tetsző menetrendet. A választás talán pont a bőség zavara miatt lehet olykor nehéz, ezért most azoknak szeretnénk segíteni, akik még nem tudták eldönteni, min is vennének részt a legszívesebben. Következzék 10 tartalmas és érdekes program, amit jó szívvel ajánlunk az érdeklődők figyelmébe! (Egy látogató természetesen több programon is megjelenhet.)