Csúnyán elszaporodtak a bitcoinos csalások - hogy védhetem meg magam?

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-krízis kapcsán jelentősen megnőtt ismét a kriptodevizák iránti érdeklődés, hiszen a bitcoin az egyik legjobban teljesítő eszköz volt a világon a válság alatt. A lakossági befektetők és a profi hedge fundosok mellett a csalók is visszatértek a piacra: újabb és újabb átverésekkel szórják tele az internetet, melyek virtuális pénzekhez köthetők. Néhány régi klasszikus, mint a "titkos kriptobánya" vagy a "verhetetlen kereskedőrobot" mellett most újfajta csalások is megjelentek a piacon; megnéztük, melyek most a legveszélyesebb kriptopénzes átverések.