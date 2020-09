Feléledtek a techpapírok, pluszban zárt Amerika

A tegnapi eséseket követően jól teljesítenek ma az olajipari papírok is, köztük a Mol, amely 2,63 százalékot emelkedett és szépen teljesít az OMV és a Shell is.

Tegnap nagyon ütötték a befektetők az olajat is, a WTI 4 százalékot, a Brent 3,5 százalékot esett, és bár ma is folytatódott az esés, de a Brent és a WTI is még mínusz 1 százalékon belül áll.