Még nincs vége az esésnek - állítják az elemzők

A tengerentúli piacok technikailag már gyengébb képet mutattak, amikor a koronavírus félelmek és a stimulus késlekedése miatt újabb eladási hullám kezdődött. Az utóbbi időben gyengén teljesítő technológiai szektor most stabil maradt, míg a ciklikus és value papírok szenvedtek. A statisztikák alapján a szeptember a leggyengébb hónap a piacokon, és a negyedév végéhez közeledve akár újabb esés is kezdődhet, az S&P 500 célba veheti a 200 napos mozgóátlagot is.