Versenyfutás a koronavírus-vakcináért: ők járnak most az élen

A sokak által megkérdőjelezett hatékonyságú orosz és kínai koronavírus vakcinák mellett több cég folytat kutatásokat oltóanyag kifejlesztésére. A vakcináért komoly küzdelem folyik az azt fejlesztő cégek közt, és egyelőre nem tudjuk, egyáltalán lehet-e a koronavírusra olyan vakcinát készíteni, amely örökre szóló 100 százalékos immunitást ad, vagy mint az influenza esetében, évről évre újabb oltásra és folyamatos keresletre és gyártásra kell felkészülnünk. Összeszedtük a legígéretesebb fejlesztéseket, melyek az Egyesült Államokban folytatnak tömeges tesztelést.

Újabb részvénykibocsátás a magyar tőzsdén Újabb részvénykibocsátás jön a magyar tőzsdén, következő befektetői Klubunkon a DM-KER sztoriját, a kibocsátás részleteit ismerhetik meg az érdeklődők.

Hiába kezdték el tömegesen alkalmazni Oroszországban és Kínában a helyi fejlesztésű vakcinákat, hivatalosan nincs még globálisan elérhető vakcina a koronavírus ellen. Az oltóanyagok hatékonyságát és mellékhatásait tekintve az Egyesült Államok és Európa szkeptikus, sőt, az amerikai gyógyszerfelügyelet, a Food and Drug Administraion(FDA) csak olyan vakcinának ad ki engedélyt az Egyesült Államokban, amely ott vagy ott is végzi el a 3. fázisú tesztelést. Az oltások közül már több a tömeges tesztelési fázisban van az országban, a Johnson&Johnson saját vakcinája múlt héten került be a 3.fázisú, azaz tömeges tesztelést végző cégek közé. Az Egyesült Államokban ezzel együtt négy cég tart a 3. fázisnál, a fent említett Johnson& Johnson mellett az AstraZeneca, a BioNTech és a Pfizer közös fejlesztését, és a Moderna vakcináját tesztelik szélesebb körben. Ezeken kívül legalább három másik cég az egyes vagy kettes fázisban van az Egyesült Államokban, ezek a Inovio, a Novavax és a Sanofi.

A vakcinajelöltek közti verseny már csak azért is érdekes, mert több különböző módszerrel alakíthatunk ki védelmet a vírus ellen.

A vakcináknak három különböző kategóriája van, amelyen elindulhatunk: az első egy olyan fehérje alapú, amely mellé adjuvánst adagolnak, amely erősebbé teszi őket, illetve vannak nukleinsav vakcinák és vírus vektort alkalmazók.

Mindegyiknek vannak pozitív és negatív tulajdonságaik, de sajnos egyik sem tökéletes

-monda Dr. Corey Casper egy non-profit biotechnológiai szervezet, a Fertőző Betegségkutató Intézet vezetője.

Az adjuváns egy immunválaszt elősegítő segédanyag, de fontos szerepe van az antitestek mennyiségének minél lassabb csökkenésében, ezzel az immunizáció fenntartásában is. A nukleinsav vakcinák közvetlenül nukleinsavat (DNS vagy mRNS) tartalmaznak az antigén kódolására, míg a vektor vírus vakcinák a hordozó apathogén vírusba pathogén vírus genetikai állományát építik.

A vakcinák típusa és a klinikai teszt nagysága

Az AstraZeneca és a Johnson&Johnson vakcinák vírus vektor vakcinák, az ilyen tipusú oltóanyagból az FDA csak az ebola elleni vakcinát hagyta jóvá tavaly decemberben. A Moderna és Pfizer jelöltjei mRNS-t alkalmaznak, bár az ilyen típusú vakcinák közül az FDA eddig még egyet sem hagyott jóvá.

A Novavax vakcinája, amely hamarosan a 3. fázisba léphet, fehérje alapú vakcina, ez hasonló például a közönséges influenza vakcinához is. A már többször kipróbált technológiával készülő oltásnál az a legnagyobb gond, hogy a hatékonyság növelésre gyakran adjuvánsra van szükség.

A négy 3. fázisban tartó vakcina közül a Johnson&Johnson a vezető a résztvevők számában, a cég 60 ezerönkéntesen tervezi tesztelni a lehetséges vakcinát. A másik három nagy cég (AstraZeneca,BioNTech/Pfizer és a Moderna) mindegyike 30 ezer önkéntes beoltását tervezi, bár a BioNTech/Pfizer páros nemrég 44 ezer főre emelte a kísérletben részvevők számát.

A dózisok száma és specifikációk

A Johnson&Johnson oltása az egyetlen egyadagos oltóanyag, amely bekerült a 3. fázisú vizsgálatokba az Egyesült Államokban, bár Észak-Írországban és az Egyesült Királyságban különálló klinikai vizsgálatokban két dózisú kezelést is tesztelnek. A másik három jelöltnek a hatás eléréséhez két adagra van szüksége, nagyjából három-négy hét különbséggel, az oltástól függően. Ettől függetlenül a Johnson&Johnson az eredmények közzétételét januárra tervezi.

Azon kívül, hogy bizonyítottan működő oltás készül el, szükség lesz a szállításra és tárolásra képes infrastruktúrára, itt nagy különbségek vannak a vakcinák között. A Pfizer-BioNTech oltása mínusz 70 fokos hűtést igényel, a Moderna mínusz 4 Celcius fokra hűtve tárolható, míg az AstraZeneca vakcinája fagyasztást nem, de hűtést igényel. Egyelőre nem tisztázott, hogy a Johnson&Johnson vakcináját kell-e hűteni, vagy fagyasztani.A kutatók jelenleg arra számítanak, hogy az oltóanyagokat állandó hőmérséklet mellett hűtve vagy fagyasztva kell szállítani és tárolni.

Dr. Corey Casper szerint az oltóanyagok hűtésének szükségessége régóta nehéz kérdés az oltási programok szempontjából:

"Még az erősen iparosodott országokban is ... nagyon nehéz az oltásokat fagyasztva és hűtve tárolni, mindezt állandó hőmérsékleten "

De vajon mennyire lesznek hatásosak?

Ezeket a vakcinákat sajnos nem szabad úgy elképzelni, hogy beadásukkal teljesen megszűnt az esély a vírus elkapására. Minden cég bizonyos hatékonysági fok felett már sikeresnek mondja magát, sőt, tulajdonképpen az FDA is támogatja ezt szemléletet, az amerikai hivatal iránymutatást adott ki, melyben előírja, hogy 50 százalékos hatékonyság szükséges az oltási engedély kiadáshoz. Ez végső soron már 50 százalékos hatékonyság felett az engedély kiadását jelenti. Az AstraZeneca 50 százalékos hatékonyságot tűzött ki, a másik három cég 60 százalék hatékonyság elérését tervezi elérni. Dr.Stanley Plotkin, oltásszakértő szerint

legalább 60-70 százalékos hatékonyságra lenne szükség a járvány hosszútávú megfékezéséhez,

de valószínűleg az első generációs készítmények nem lesznek ennyire hatásosak.

Mikor lesz ebből vakcina?

Bár óriási a politikai nyomás, egyetlen cég/cégvezető sem nyilatkozott konkrét időpontról az oltással kapcsolatban. A 3. fázissal kapcsolatban konkrét időpontok nincsenek, de a cégek megközelítő időpontokat azért megosztottak:

a BioNTech és a Pfizer 3. fázis hatékonysági adatait október végéig várja.

a Moderna november-december folyamán közölhet eredményeket.

Az AstraZeneca még az idei évben tervezi kiértékelni a tesztelést, de a cég tömeges tesztelési fázisa jelenleg az Egyesült Államokban szünetel egy esetlegesen a vakcina által okozott súlyos mellékhatás miatt.

Végül, a Johnson&Johnson jövő év elejére ígéri az eredmények összegzését.

Egyelőre, a 3. fázis várható összegzései mellett sem lehet megmondani, ki lesz a befutó a vakcináért folytatott harcban, az elemzők megosztottak a kérdésben. Az SVB Leerink befektetési bank elemzői szerint egy szeptember 18.-ai feljegyzésben a BioNtech/Pfizer párost favorizálják, míg a J.P. Morgan szeptember 22-ei összegzése szerint az első fázis adatai alapján egyik vakcina sem kiemelkedő a biztonsági kockázatok szempontjából. Véleményük szerint a versenytársakhoz képest a Moderna vakcinája valamivel nagyobb arányban okoz mellékhatást: magas lázat, hidegrázást vagy fejfájást.

A szakértők egyetértenek abban, hogy Európában és az Egyesült Államokban nem várható oltóanyag 2021 első negyedévénél korábban, bár Donald Trump nagyon szeretné, ha a november 1.-ei amerikai elnökválasztás előtt valamelyik cég engedélyt kapna az oltóanyag gyártására.

Árfolyamhatások

Az évben nagyon különbözően teljesítettek a cégek. A Moderna közel 250 százalékot emelkedett, a BioNTech 87,9 százalékkal került feljebb, míg a vele fejlesztést közösen folytató Pfizer árfolyama 8,8 százalékkal csökkent. Az AstraZeneca jelen pillanatban 8,1 százalékkal került feljebb, míg a Johnson&Johnson közel év eleji árfolyamán forog.

Összehasonlításképp az S&P 500 az idei évben fél százalékkal került feljebb.

(MarketWatch)

Címlapkép:Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images