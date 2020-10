Equilor: Elérkezett a várt második hullám, nyomában a harmadik fázisba lépő oltóanyagokkal

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A szeptember meghozta az előző ajánlónk címében is említett volatilitást, az első napokban ismét új történelmi csúcsra futott - megtetőzve az augusztus végi értékeket közel 100 ponttal - az S&P 500. Innen éles korrekció indult, melyet az év eleji szintek fogtak meg, ahol a cikk írásakor is épp tartózkodik az árfolyam. A Dow Jones ugyan szintén emelkedett, de a csúcsdöntése még várat magára. Az Európa szerte emelkedésnek induló esetszámok egyelőre visszahúzták az indexeket, az USA-ban az augusztusi csökkenő trend is megállt. Ennek hátterében az egyik ok az iskolai- és egyetemi oktatások kezdés volt, melyre részben számítottak is a piaci szereplők. Jelenleg az a várakozásunk, hogy amíg nem kényszerülnek rá a döntéshozók, addig továbbra sem lesznek teljes országokat érintő lezárások. Helyettük inkább a napokban történt részleges lezárásokat fogják egyelőre alkalmazni, mint például Madrid bizonyos kerületeiben, ahol jelentősen megugrott a kórházakban ápolt betegek száma is. Összességében vegyesek a fejlemények, miképpen Floridában (az egyik korábbi amerikai gócpontban) pedig megszüntették az eddigi korlátozásokat. A vakcinfejlesztések közül egyre többen érkezhetnek meg a harmadik fázisba, ahol már nagyobb mintából tudnak adatokat szolgáltatni a hatóságoknak. Ezen hírek különösen fontosak lesznek, amennyiben a vírus az influenzához hasonló szezonalitást mutat. Ekkor a második hullám beerősödésével az első széles körben beadható vakcina megjelenésének időpontja egyre kritikusabbá válik. Mindeközben lesznek az amerikai elnöki választások, mely heves mozgásokat indukálhat, ahogy az négy évvel ezelőtt is történt.

A fejlett piaci hozamok többségében érdemben nem mozdultak vagy enyhén csökkentek a hónapban. A régiós hozamok közül a magyar egyértelműen elvált és jelentős emelkedésen van túl. A hónapban az áprilisi szintek közelébe gyengülő forintra az MNB egy kvázi kamatemeléssel is reagált, amikor egy betéti tenderen 0,6 százalékról 0,75 százalékról emelte a kamatot. Úgy tűnik ez átmenetileg megállította a gyengülést, kérdéses azonban, hogy a sávszéli szintekről egy risk-off hangulatban merre fog elindulni a devizakereszt. A kötvényrész arányain a portfóliónak ezúttal nem változtatunk.

Az európai részvénypiacok az említett korrekcióban visszacsúsztak a június eleji szintek közelébe. Egyelőre lényegi elmozduláshoz katalizátort nem látunk egyik irányba sem. A második hullám felfutása lefelé húzza az indexet, míg vakcinafronton hétről-hétre közelebb kerül a végső megoldás. A héten megjelent kínai beszerzésimenedzser-indexek további javulásról árulkodnak. A régiós piacok, különösen a hazai, jelentős esésen vannak túl a hónapban, melyet kihasználva enyhén megemeljük a kitettségünket.

Az olaj szeptemberben leesett a júniusi szintekre a fogyasztás ismételt csökkenésétől való félelmek és a dollár erősödésének következtében. A nemesfémek folytatták a korrekciójukat az arany vezetésével, melyet átmenetinek tartunk és a kitettségünk ismételt növelésére használjuk ki. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül a nyersanyagkitettségünkön emelünk, a többi arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.