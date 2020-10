Erste: az elmúlt heteket a kockázati tényezők fokozatos romlása jellemezte

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az elmúlt heteket a kockázati tényezők fokozatos romlása jellemezte. Ennek következtében tovább csökkent annak a valószínűsége, hogy a globális gazdasági teljesítmény a közeljövőben visszatér a koronavírus-válság kirobbanása előtti extrapolált trendhez. Így a korábbinál is jogosabban merülhet fel a kérdés, hogy a kockázatosabb eszközök (elsősorban a részvények) árazása mennyire szakadt el a még kedvezőtlenebbé vált gazdasági kilátásoktól. Nem túl meglepő módon az augusztusi hurráoptimizmust némi korrekció követte a tőzsdéken. Ezt kezdetben az előzőleg masszívan felülteljesítő technológiai szektor robbantotta be, de szeptember végére egyébként a tech-részvények átmeneti alulteljesítése nagyrészt eltűnt.

A bizonytalanság növekedéséhez részben hozzájárultak a kedvezőtlenebbé váló makrogazdasági adatok is. A kompozit beszerzési menedzserindexek többnyire ismét lefelé indultak (bár egyelőre csak mérsékelt ütemben), igaz, a megjelenő makroadatok többnyire még így is az elemzői várakozások felett alakultak az Egyesült Államokban és Európában. A befektetői figyelem fókuszában viszont inkább az áll, hogy az Egyesült Államokban ismét (immár harmadszor) növekedésnek indult a napi új vírusfertőzöttek száma, Európában pedig egyértelműen drasztikusan romlani kezdett a vírushelyzet és számos országban újra megjelentek korlátozó intézkedések.

Mindeközben az sem segít a hangulatnak, hogy Washingtonban egyelőre nem sikerült megállapodni a válsághelyzeti intézkedések, kiemelten a munkanélkülieknek, illetve a háztartásoknak biztosított extra kedvezmények meghosszabbításáról. Bár az utóbbi napokban talán látszik némi elmozdulás ezen a fronton, a fogyasztás várható alakulása szempontjából ez mindenképp kockázatot jelent. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a november elején esedékes amerikai elnökválasztás is borzolja a piaci szereplők idegeit. Trump elnök ezidáig nem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy számára kedvezőtlen kimenetel esetén is el fogja fogadni a választás eredményét, így sokan attól tartanak, hogy akár hosszú bírósági huzavonára is sor kerülhet. A felmérések többsége ugyanis Joe Biden demokrata jelölt előnyét mutatja, bár ez annyira nem jelentős mértékű, egyelőre teljesen kétesélyes a történet.

Ha valakiben mindezután az a kép alakulna ki, hogy legalább Európa a viszonylagos stabilitás szigete, azt sajnos ki kell ábrándítanunk. Az elmúlt hetekben például ismét felerősödtek a megállapodás nélküli Brexittel kapcsolatos kockázatok. A nyáron elfogadott 750 milliárd eurós EU-mentőcsomag pedig komoly késedelembe eshet a folyósítás feltételei körül kialakult masszív vita miatt, melynek Magyarország is aktív részese. Ehhez képest az EU-integrációval kapcsolatos kockázatokat jelenleg nagyon lazán árazza a piac, az olasz és német államkötvények közötti spread több éves mélypontja közelében mozog.

Portfóliónkban nem változtattunk szeptember folyamán, egyelőre kitartunk az eddigi, a semlegesnél kissé magasabb részvénysúly mellett. Az elmúlt hetek részvénypiaci korrekcióját nem látjuk meglepőnek, várakozásaink szerint az év hátralévő részében is ideges marad a hangulat és nagy csapkodásra lehet felkészülni. A részvénybefektetések tartásához azonban továbbra is komoly komfortérzetet biztosíthatnak a masszív fiskális és jegybanki intézkedések, amelyek egyelőre elég erős támaszt adnak a piacnak. A kötvénypiacokon ráadásul a kockázati hozamfelárak lemorzsolódását követően nagyon beszűkültek a lehetőségek. A hazai piacon továbbra is a forint mozgása áll a fókuszban, a hazai deviza folytatódó gyors leértékelődése esetén a rövid kamatok valószínűleg tovább emelkedhetnek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.