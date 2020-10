Gyakorlati ismeretek a műtárgyvásárlóknak - hiánypótló hibrid műgyűjtő workshop indul

Szeretne műtárgyat vásárolni, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá? Már meglévő gyűjteményét gyarapítaná, és kíváncsi a lehetőségeire? Elmélyítené műtárgypiaci ismereteit, esetleg szélesítené kapcsolati hálóját? Ha az előbbi kérdések bármelyikére igennel felelt, akkor Önnek is ajánljuk a műtárgy.com és az Art Advisory Budapest által szervezett ART Collector Workshopot, amelyen a szakma legjobbjai lesznek a segítségére a valóban hasznosítható, gyakorlati tudás megszerzésében. Az immár harmadjára megrendezésre kerülő képzés során a műtárgyvásárlók, gyűjtők olyan gyakorlati központú tudásra tehetnek szert, amely segít nekik eligazodni gyűjteményük gyarapítása és kezelése során. Megtudhatják például, hogy milyen előkészületek szükségesek az aukción és a galériában történő vásárláshoz, vagy hogy hogyan tudják nyilvántartani és megőrizni a gyűjteményüket. Természetesen szó lesz arról is, hogy hogyan lehet kiszűrni a hamisítványokat, hogyan állapítható meg egy adott mű kvalitása, illetve hogy milyen befektetési szempontokat érdemes szem előtt tartani a vásárlás során. A képzés különlegessége, hogy az egyes, 100 perces alkalmak első felében neves műtárgypiaci szakértők, műgyűjtők, közgazdászok által vezetett interaktív előadáson mélyülhetnek el az adott témában a résztvevők, a második felében pedig az előre megkapott gyakorlati felkészítő feladatok közös megbeszélésére kerül sor. A szünetekben véleménycserére, networkingre nyílik lehetőség. A második foglalkozás során szakmai vezetéssel járjuk be az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárt. Az eseményeken élőben korlátozott létszámban, valamint online is részt lehet venni.