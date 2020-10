Évtizedeket uraltak vagyonukkal - Ők az elmúlt 200 év leggazdagabb emberei

Sokszor elképzelni is nehéz annyi vagyont, amennyivel egyesek több évtizeden keresztül birtokolják a világ leggazdagabb emberének címét. Az elmúlt 200 évben volt olyan, aki három, illetve négy évtizeden keresztül is a világ leggazdagabb emberének mondhatta magát. Őket gyűjtöttük össze lenti cikkünkben.

1 2 3 ›

Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk? Befektetési tippek, megtakarítási lehetőségek a Portfolio november 10-ei lakossági online rendezvényén. Nézz be te is, akár ingyen!

1820-1890

1820-as évek: Stephen Girard

1750-ben született Bordeaux-ban egy haditengerészeti kapitány fiaként. Viszonylag fiatalon ő is vízre szállt, majd 1776-ban Philadelphiában telepedett le és kereskedőként kezdett el dolgozni. Girard jelentős vagyonra tett szert a különböző áruk exportjából és importjából, 1810-re a leggazdagabb ember lett a világon. 1811-ben saját bankot alapított, amely fő hitelezőjévé vált az amerikai kormánynak az 1812-es háború idején. 1831-ben bekövetkezett halálakor a jótékonykodó pénzügyi szakember vagyona 7,5 millió dollárt tett ki, ami akkor az USA GDP-jének 150-ed részét jelentette (ma ilyen arányokkal ez több mint 140 milliárd dollárt jelentene)és mai pénzre átszámítva 182,2 millió dollárt érne. Vagyonát szinte teljes egészében jótékony célokra adományozta, árvaházak, könyvtárak és iskolák is kaptak belőle Philadelphiában és New Orleansban.

Forrás: Getty Images

1830-as évek: Nathan Mayer Rothschild

Girard 1831-es halálát követően Nathan Mayer Rothschild vette át a világ leggazdagabb emberének címét. Frankfurtban született 1777-ben, majd 1798-ban Angliába költözött, ahol textilüzemeket és banki üzletágakat épített ki, vagyona főként ezeknek volt köszönhető. 1836-ban bekövetkezett halálakor vagyona elérte a bit nemzeti jövedelem 0,62%-át.

Forrás: Culture Club/Getty Images

1840-es évek: John Jacob Astor

John Jacob Astor 1763-ban született Németországban, 21 évesen már Amerikába emigrált, ahol a szőrmekereskedelemmel hamar monopóliumot tudott kivívni magának a piacon. 1848-as halálakor 20 millió dolláros vagyona volt, ami mai pénzben 599 millió dollárt jelentene.

Forrás: Getty Images

1850, 1860 és 1870-es évek: Cornelius Vanderbilt

1794-ben született Staten Islanden, New Yorkban. Vanderbilt már 11 évesen otthagyta az iskolát, 16 évesen kompszolgáltatási üzletet indított. Az 1850-es évekre vagyonával ő lett a világ leggazdagabb embere. 1863-ban a vasútba is beszállt, ennek érdekében egy évvel később eladta összes gőzhajós érdekeltségét, hogy teljesen a vasúti befektetésekre összpontosíthasson. Létrehozta a New York Central and Hudson River Railroad vállalatot, Amerika első megavállalatainak egyikét. 1877-ben bekövetkezett halálakor vagyona 105 millió dollárt tett ki, ami ma 2,6 milliárd dollárt jelentene. Vagyonának jelentős részét idősebb fiára, William Henry Vanderbiltre hagyta.

Forrás: Getty Images

1880-as évek: William Henry Vanderbilt

William ott folytatta, ahol apja, Cornelius Vanderbilt abbahagyta, és tovább bővített a család vasútkitettségét, mindeközben jelentős összegeket adományozott jótékony célokra. Amikor 1885-ben meghalt, a családi vagyont több mint duplájára növelte, 232 millió dollárra, ami ma 6,2 milliárd dollárt jelentene.

Forrás: Getty Images

1890-es évek: John D. Rockefeller

1839-ben született New Yorkban, 1870-ben megalapította a Standard Oilt, majd jó úton haladt, hogy az USA-ban finomított olaj 90%-a az ő kezébe kerüljön. Az 1890-es években az olajbáró vasérc és földgáz érdekeltségeket is szerzett, emellett jelentős befolyása volt az ország vasúti iparágára is. 1916-ra a világ első dollármilliárdosa lett.

Forrás: Interim Archives/Getty Images

Ez a cikk folytatódik