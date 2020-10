Ebben az 5 részvényben van Warren Buffett portfóliójának közel 80 százaléka

Warrenn Buffett az évek során szinte végig felülteljesítette a piacot. Az omahai orákulumként ismertté vált milliárdos befektető ismertségét és elismertségét annak köszönheti, hogy cégének, a Berkshire Hathaway-nek az éves átlaghozama 20,3 százalékot tett ki az elmúlt 55 évben, ez közel 2 744 062 százalékos hozamnak felel meg. Máshogy fogalmazva, ha valaki 1965-ben 100 dollárt fektetett a cégbe, befektetése tavaly év végén már több mint 2,7 millió dollárt ért.

De ennél is meglepőbb az a statisztika, amelyet a társaság befektetései böngészése közben találunk. Bár Buffett és csapata több tucat vállalatban szerzett tulajdonrészt, mégis elképesztően koncentrált portfólióról van szó. A Berkshire befektetett eszközeinek közel 80 százaléka öt részvényben van elhelyezve, ez annak fényében elképesztő, hogy a cég közel 230 milliárd dollárt kezel, így a cég 188 milliárd dollárt tart az öt részvényben.

Apple: 115,4 milliárd dollár

Buffett befektetése óta a Berkshire befektetett eszközeinek már csaknem felét teszi ki, és a pozíció az osztalékok nélkül is közel 80 milliárd dollár nem realizált árfolyamnyereséget termelt. Az Apple továbbra is a prémium okostelefongyártó a világon, telefonjait az iparágban a legnagyobb haszonkulccsal adja el, és saját megoldásai miatt hihetetlen brandértéket ért el, és márkahűséget épített ki. A cég növekedése még nem állt meg, a héten mutatta be új generációs telefonjait, az 5G pedig az eladások felfutásán keresztül új növekedési lehetőséget jelent a cég számára. Bár az okostelefon-eladások a cég bevételeinek közel felét teszik ki, nem csak az a növekedés motorja. A cég idén a koronavírus járvány következtében nagyobb keresletet tapasztal az asztali számítógépei iránt, és a szolgáltatás üzletág is két számjegyű növekedést mutat.

A befektetőnek az Apple tőkeallokálása is elnyerte a tetszését. A mostani közel 0,7 százalék osztalékhozam ugyan nem kiemelkedő, de ha a bekerülési árhoz nézzük, akkor évente bőven 2 százalék feletti hozamot kap a Berkshire. Az osztalék mellett a menedzsment a részvényvisszavásárlásban is kifejezetten aktív, 2018-2019-ben átlagban 70 milliárd dollárt fordítottak rá.

Bank of America: 26.1 milliárd dollár

Általánosságban elmondható, hogy a Berkshire Hathaway a bankokban maximum 10 százalékos részesdést szerez. Ennek az az oka, hogy a 10 százalék feletti részesedésnél az amerikai jegybank rendelete szerint a tulajdonló cég holdingnak minősülne, és ez számos korlátozással járna. Buffett az amerikai központi jegybankot megkerülve a Bank of Americában (BofA) akár 24,9 százalékos tulajdoni részt szerezhet, a richmondi jegybank jóváhagyásával.

Nem titok, hogy Buffett kifejezetten szereti a banki részvényeket, mert hosszabb távon stabil eredményt tudnak felmutatni. A befektető gyakran vásárol ciklikus társaságokat, amelyek képesek kihasználni a gazdasági növekedés hosszú szakaszait, míg a ritka válságévekben is stabil lábakon állnak. A Bank of America - Buffett véleménye szerint – megfelel ezeknek a feltételeknek, hiszen a bankok érzékenyen reagálnak a kamatkörnyezet megváltozására. Ha egy esetleges infláció miatt a FED a későbbiekben kamatot emel, akkor ez a bank lesz a legjobb helyzetben ennek kihasználására.

A menedzsment kiváló munkát végez, a bank jól reagált a fogyasztói magatartás megváltozására. A vállalat jól pozícionált a digitális - és mobil banki szolgáltatások területén, miközben költségeit csökkentve bezárta a fiókjai egy részét.

Coca-Cola: 20,2 milliárd dollár

Az italgyártó óriás van a leghosszabb ideje a Berkshire portfóliójában, és 32 év után sincs tervben a pozíció csökkentése vagy eladása.

Szerepe kettős Buffett számára. Egyrészt egy jól diverzifikált óriásról van szó, amely komoly pozíciókkal rendelkezik az üdítőital mellett a kávé- és tea-, de az ásványvízpiacon is. A cég földrajzilag is jól diverzifikált, óriási brand értékkel rendelkezik, számos híresség és közösségi influenszer reklámozza. A földrajzi és termék diverzifikáció miatt kevés meglepetés érheti keresleti oldalról, így a cég működése stabil lábakon áll.

Másrészt, a vállalat osztalék arisztokrata, és ez rengeteg pénzt hoz Buffett számára. Jelenleg a cég 1,64 dollár osztalékot fizet ki, ami a most befektetőknek csak közel 3,2 százalék indulóhozamot kínál. Buffett viszont 3,25 dolláros átlagáron vette meg a cég részvényeit, így lényegében évente megduplázza a kezdeti befektetést.

American Express: 16,1 milliárd dollár

Már volt szó róla, hogy Buffett kifejezetten szereti a pénzügyi szektor vállalatait. A fizetési szolgáltató szintén nagyon rég megtalálható a Berkshire portfoliójában.

Ahogy már a Bank of Americánál is megjegyeztük, Buffett imádja a ciklikus vállalatokat, amelyek kihasználják a gazdasági expanzió előnyeit. Az American Express (AmEx) is erre épül, kártyakibocsátóként jutalékért feldolgozza a kereskedők tranzakcióit, és hitelt nyújt a magánszemélyek és vállalkozások számára, ezzel kamat- és díjbevételekre tesz szert. A vállalat egy válság vagy recesszió idején kitett az esetleges rossz hitelek okozta veszteségeknek, de megfelelő kockázatmenedzsmenttel a veszteség előre tervezhetővé válik. A történelem eddig azt mutatja, hogy a gazdasági bővülés időszakai hosszúságban jóval tovább tartanak a recessziós időszakoknál.

Ezen kívül az AmEx az évek során nagyon jó ügyfélkört épített ki magának. A versenytársaihoz képest a jómódúak közt is jól pozícionált cég könnyen manőverezhet egy esetleges gazdasági visszaesésben, mert a gazdagoknál kevésbé valószínű, hogy egy-egy gyengébb gazdasági periódus miatt gyökeresen megváltoztatnák költési szokásaikat. Ez lehetővé teszi a cég számára, hogy a kereskedői szolgálatásaiból a nehezebb időszakokban is jelentős bevételeket gyűjtsön.

Érdekesség, hogy még 1964-ben Buffett 40 százalékos részesedést szerzett az AmEx-ben, ami a Berkshire akkori legnagyobb befektetését jelentette. Két évvel később azonban kis profitban eladta a cég részvényeit, és csak 1993-ban, 27 évvel később szállt vissza.

Kraft Heinz: 10,2 milliárd dollár

A Berkshire Hathaway befektetései között az 5. helyen a Kraft Heintzet találjuk, amely valószínűleg Buffett egyik kevésbé kedvelt befektetése az elmúlt években. A Berkshire a forgalomban lévő részvények közel negyedével rendelkezik a társaságban.

A probléma az, hogy a 2016-ban vásárolt tulajdonrészért Bufett valószínűleg túlfizetett. A társaság elképesztő méretű goodwill-el, azaz pozitív üzletérékkel rendelkezett. A Kraft Foods és a H. J. Heintz 2015-ben olvadtak össze, amellyel az egyesített vállalat a világ 5. és az USA 3. legnagyobb élelmiszeripari cége lett. Az egyesült vállalatnál az eladások nem a tervek szerint alakultak, ezért 2019 februárjában több kulcsfontosságú márkánál, összesen 15 milliárd értékben goodwill leírást hajtottak végre, melyet egyszeri veszteségként számoltak el. A cég 2019-ben az osztalék csökkentésére is kényszerült, és bár a koronavírus járvány elősegítette a csomagolt élelmiszerek eladását, a vállalat még mindg nem került egyenesbe. Jelenleg közel 40 milliárd dolláros piaci kapitalizációja van, de a cég könyveiben még mindig 33,3 milliárd dollár van pozitív üzletértékként elkönyvelve, illetve 29 milliárd adóssággal is rendelkezik. A vállalat pozíciói a válság előtt nem voltak túl jók, és az említettek miatt a menedzsmentnek nem sok mozgástere marad esetleges felvásárlásokra, vagy más tőkeallokációs döntésekre.

Hogy a dolog jó oldalát nézzük, a vállalat az osztalékvágás ellenére 1,6 dollár osztalékot fizet évente, ezzel összességében évi 521 millió dollár termel a Berkshirenak. A milliárdos valószínűleg abban a reményben vár ki a befektetéssel, hogy az osztalék fizetése mellett vagy tovább javul a csomagolt élelmiszerek fogyasztása, vagy a Kraft Heinz eladja néhány eszközét a helyzet javítása érdekében.

